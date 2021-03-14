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又見臉書限制言論自由？梅克爾：政府有責任加以規範

編譯李京倫／綜合報導
美國前總統川普的推特和臉書帳號被封，德國總理梅克爾等歐洲多名領袖聲援說，社群網站的權力太大。路透
美國前總統川普的推特和臉書帳號被封，德國總理梅克爾等歐洲多名領袖聲援說，社群網站的權力太大。路透

台灣珍愛藻礁公投領銜人潘忠政被桃園前議員王浩宇影射經手台電7000萬元工程款後，臉書不時遭網軍留言攻擊，昨凌晨還收到臉書通知，帳號因不明原因遭限制，30天內不能直播、不能登廣告，不少網友直說可能是被「查水表」。

國際社會對社群網站是否權力太大有不少討論。美國前總統川普支持者1月6日在川普煽動下闖入國會，推特先是將川普的帳號停權12小時，後來以有進一步煽動暴力之虞為由，永久封鎖他的帳號，臉書也將川普的帳號停權，到本月14日為止仍未恢復。德國總理梅克爾等歐洲多名領袖聲援川普說，社群網站的權力太大，政府有責任加以規範。

梅克爾1月11日透過首席發言人塞柏特說：「言論自由是最基本的權利，總理認為總統的帳號被永久停權是非常大的問題。」塞柏特說，推特在川普關於2020年大選的不實言論旁加註警語做法正確，但將帳號停權則太過分，言論自由的底線應由政府決定，而非私人企業。

歐盟內部市場事務執委布勒東投書美國政治新聞網站Politico指出，「一位執行長竟能把美國總統的擴音器關掉，沒有任何制衡機制，令人困惑」，這件事凸顯「社群網站大權在握」和美國等各國政府對數位世界管制不力。

法國財政部長勒麥爾也有同感，他告訴法國國際廣播電台：「要規範數位巨擘，不能讓數位寡頭自己來做。」

英國衛生大臣韓考克說，如今科技公司「握有言論上的生殺大權」，顯然社群網站「在決定誰有資格在他們的平台上發聲」。

微軟創辦人蓋茲也不認同社群網站封殺川普帳號。他接受美國財經媒體CNBC專訪2月18日播出，被問到如果他是臉書高層，會不會恢復川普的帳號，蓋茲回答：「可能總有一天會讓川普回來，也應該讓川普回來。」

另外，澳洲先前立法要臉書等科技公司為出現在其網站上的新聞內容付費，臉書2月18日起屏蔽所有澳洲媒體新聞作為反制，2月22日臉書與澳洲政府達成協議，澳洲政府同意修改法案，讓臉書有更多時間與傳統媒體談判。

不過，英國衛報本月10日報導，臉書雖然與多家規模較小的媒體簽了意向書，但與澳洲三大新聞媒體澳洲新聞集團、9號娛樂集團和澳洲廣播公司仍無法達成共識。

熟知談判內幕的人士指出，臉書接下來有可能屏蔽這三家媒體的新聞，或拒絕就關鍵事項讓步，也就是臉書考慮再度封鎖媒體。

臉書 川普 社群網站

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