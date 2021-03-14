緬甸臨時政府領袖 藏匿地發文號召革命

緬甸瓦城一名反政變示威者14日在軍警鎮壓時中彈，其他示威者將他抬離現場。（路透）

緬甸 安全部隊14日繼續鎮壓反政變抗議者，至少5人死亡。另外，前執政黨全國民主聯盟一些被軍方罷黜的國會議員最近設立臨時文人政府，並推選臨時領袖曼溫凱丹，曼溫凱丹13日透過臉書 影片發表演說，呼籲反政變示威者克服國家「最黑暗的時刻」，並誓言訴諸「革命」推翻軍政府統治。

在最大城仰光拍攝的影片顯示，抗議者手持自製盾牌、頭戴安全帽，與安全部隊在萊達雅區發生衝突，現場彌漫著黑煙，有報導指出，萊達雅區有兩座工廠遭縱火。伊洛瓦底江媒體集團表示，仰光有3名抗議者死亡。

仰光以外的地區至少還有2人被殺。目擊者和國內媒體指出，一名青年在仰光附近的勃固鎮被擊斃。另據媒體「克欽浪潮」報導，克欽邦帕坎鎮也有一名抗議者死亡。

根據緬甸援助政治犯協會的資料，截至13日為止，全國已有80多名抗議者死於反政變示威，逾2100人被捕。

緬甸前實質領袖翁山蘇姬 領導的全民聯，在去年11月國會大選中贏得壓倒性勝利，但軍方在今年2月1日新一屆國會開議日發動政變，罷黜翁山蘇姬並拘捕國會議員，全民聯一些逃過拘捕的國會議員共組臨時文人政府「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH），並推選曾在翁山蘇姬第一屆政府擔任國會議長的曼溫凱丹為臨時領袖。CRPH希望國際社會承認為合法政府。

路透報導，CRPH臉書13日晚間貼出曼溫凱丹在藏匿地點錄製的演說，他說：「這是國家最黑暗的時刻，而黎明即將到來。」

曼溫凱丹還說，文人政府會「制定必要的法律，好讓人民有權自衛」，對抗軍方鎮壓，此外還宣布打算建立聯邦制民主政體，讓各個少數族群都有政治影響力，「這場革命是匯集我們所有努力的一個機會」。

緬甸軍方已宣告CRPH成立觸犯叛國罪，最高可處22年徒刑。

緬甸中部的摩尼瓦鎮已宣布自行設立地方政府和警隊。

在仰光，數以百計的民眾用鐵絲網和沙包築起路障來阻擋安全部隊，在城內不同區域示威，其中一區的民眾為阻擋中午的艷陽，拉起棚布在下方靜坐，一邊高喊「我們需要正義」的口號。

目擊者和緬甸國內媒體表示，13日全國至少有13人喪命，是2月1日政變後死亡人數最多的日子之一。

人在瓦城的維權人士苗都說，安全部隊「殘酷對待沒有武器的人民，彷彿在作戰」。