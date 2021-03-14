我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

美機場單日135萬人辦理登機 創一年來新高

緬甸臨時政府領袖 藏匿地發文號召革命

編譯李京倫／綜合報導
緬甸瓦城一名反政變示威者14日在軍警鎮壓時中彈，其他示威者將他抬離現場。（路透）
緬甸瓦城一名反政變示威者14日在軍警鎮壓時中彈，其他示威者將他抬離現場。（路透）

緬甸安全部隊14日繼續鎮壓反政變抗議者，至少5人死亡。另外，前執政黨全國民主聯盟一些被軍方罷黜的國會議員最近設立臨時文人政府，並推選臨時領袖曼溫凱丹，曼溫凱丹13日透過臉書影片發表演說，呼籲反政變示威者克服國家「最黑暗的時刻」，並誓言訴諸「革命」推翻軍政府統治。

在最大城仰光拍攝的影片顯示，抗議者手持自製盾牌、頭戴安全帽，與安全部隊在萊達雅區發生衝突，現場彌漫著黑煙，有報導指出，萊達雅區有兩座工廠遭縱火。伊洛瓦底江媒體集團表示，仰光有3名抗議者死亡。

仰光以外的地區至少還有2人被殺。目擊者和國內媒體指出，一名青年在仰光附近的勃固鎮被擊斃。另據媒體「克欽浪潮」報導，克欽邦帕坎鎮也有一名抗議者死亡。

根據緬甸援助政治犯協會的資料，截至13日為止，全國已有80多名抗議者死於反政變示威，逾2100人被捕。

緬甸前實質領袖翁山蘇姬領導的全民聯，在去年11月國會大選中贏得壓倒性勝利，但軍方在今年2月1日新一屆國會開議日發動政變，罷黜翁山蘇姬並拘捕國會議員，全民聯一些逃過拘捕的國會議員共組臨時文人政府「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH），並推選曾在翁山蘇姬第一屆政府擔任國會議長的曼溫凱丹為臨時領袖。CRPH希望國際社會承認為合法政府。

路透報導，CRPH臉書13日晚間貼出曼溫凱丹在藏匿地點錄製的演說，他說：「這是國家最黑暗的時刻，而黎明即將到來。」

曼溫凱丹還說，文人政府會「制定必要的法律，好讓人民有權自衛」，對抗軍方鎮壓，此外還宣布打算建立聯邦制民主政體，讓各個少數族群都有政治影響力，「這場革命是匯集我們所有努力的一個機會」。

緬甸軍方已宣告CRPH成立觸犯叛國罪，最高可處22年徒刑。

緬甸中部的摩尼瓦鎮已宣布自行設立地方政府和警隊。

在仰光，數以百計的民眾用鐵絲網和沙包築起路障來阻擋安全部隊，在城內不同區域示威，其中一區的民眾為阻擋中午的艷陽，拉起棚布在下方靜坐，一邊高喊「我們需要正義」的口號。

目擊者和緬甸國內媒體表示，13日全國至少有13人喪命，是2月1日政變後死亡人數最多的日子之一。

人在瓦城的維權人士苗都說，安全部隊「殘酷對待沒有武器的人民，彷彿在作戰」。

緬甸 翁山蘇姬 臉書

上一則

日本自民黨「美女刺客」 森下千里宣布角逐眾議員

延伸閱讀

緬甸示威者嗆「燒中國油氣管」質疑北京資助軍政府

緬甸示威者嗆「燒中國油氣管」質疑北京資助軍政府
緬甸軍改控翁山蘇姬收賄 示威再添9死

緬甸軍改控翁山蘇姬收賄 示威再添9死
緬甸軍方 改控翁山蘇姬收賄

緬甸軍方 改控翁山蘇姬收賄
緬甸前議員：翁山蘇姬所屬政黨1幹部被捕後喪生

緬甸前議員：翁山蘇姬所屬政黨1幹部被捕後喪生

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
哈利梅根移居美國已有一年，這期間他們的收入來源引起不少討論。(美聯社)

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

2021-03-12 12:55
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊
拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊

拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊