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日本自民黨「美女刺客」 森下千里宣布角逐眾議員

中央社東京14日綜合外電報導
日本自民黨有意空降39歲美女刺客、前寫真女星森下千里（左），挑戰實力堅強的現任眾議員安住淳。森下千里14日在記者會表示，將竭盡全力。（圖取自twitter.com/ChiiChiiiii）
日本自民黨有意空降39歲美女刺客、前寫真女星森下千里（左），挑戰實力堅強的現任眾議員安住淳。森下千里14日在記者會表示，將竭盡全力。（圖取自twitter.com/ChiiChiiiii）

日本眾議員任期將於今年10月屆滿，自民黨有意空降39歲美女刺客、前寫真女星森下千里，挑戰實力堅強的現任眾議員安住淳。森下今天說，將竭盡全力，努力回應大家期待。

日本產經新聞報導，自民黨宮城縣第5選區支部（類似地方黨部）今天舉行集會，決定未來由森下千里擔任支部長，並支持森下角逐該選區下屆眾議員。接下來只要經過自民黨宮城縣支部連合會本月27日舉行的總務會議同意等程序，將正式向自民黨中央申請提名

森下今天在記者會上說，「將竭盡全力，努力回應大家期待」。

由於宮城縣是10年前311大地震的重災區，森下談到災後重建課題時說，重建美麗家園及照顧受災者的心理都是重要問題；每一位受災者的心理恢復速度都不同，因人而異進行應對是重點。

面對選戰可能對手、宮城縣第5選區現任眾議員安住淳料將角逐連任，森下說，聽聞安住淳實力堅強，「我會求教高手努力迎戰」。

森下1981年9月1日出生於愛知縣，過去以寫真偶像女星在演藝圈活動，也經常上日本電視綜藝節目等。

她2019年12月31日在自己的部落格上宣布，已跟所屬經紀公司解約，「跟大家報告，我已經離開目前的工作崗位了」，等同宣布退出演藝圈，之後曾擔任民間企業的代表等職務。

宮城縣第5選區包括311大地震重災區石卷市等地，上一次在2017年眾議院大選時，當地出身的安住淳以近4萬票的差距，大勝自民黨提名的對手當選。

眾議員 日本 提名

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