我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美機場單日135萬人辦理登機 創一年來新高

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

日本大學暫扣緬甸衛星 防遭軍政府用於軍事目的

中央社東京14日綜合外電報導
日本北海道大學主管表示，緬甸發生軍事政變後，他們擔心替緬甸打造的首枚升空衛星遭軍政府利用於軍事用途，已將這枚衛星暫時留置在國際太空站。圖為國際太空站。（路透）
日本北海道大學主管表示，緬甸發生軍事政變後，他們擔心替緬甸打造的首枚升空衛星遭軍政府利用於軍事用途，已將這枚衛星暫時留置在國際太空站。圖為國際太空站。（路透）

日本北海道大學主管表示，緬甸發生軍事政變後，他們擔心替緬甸打造的首枚升空衛星遭軍政府利用於軍事用途，因此已將這枚衛星暫時留置在國際太空站，等待進一步決定。

這枚造價1500萬美元的衛星，包括在北海道大學與國立緬甸航太工程大學（Myanmar Aerospace Engineering University，MAEU）合作的一項計畫。計畫共將發射2枚50公斤重的微衛星，配備用於農漁業監測的攝影機。

不過，自從緬甸軍政府2月1日發動政變取得政權後，一些人權運動人士和日本官員擔憂，這些衛星上的攝影機可能被充作軍事用途。因此2名北海道大學主管告訴路透社，相關衛星部署計畫已暫停，等待他們與日本航太機關日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）進行討論。

其中一位要求匿名的專案經理表示：「我們不想和軍方有任何牽連。這並非衛星原本用途。」「我們正在討論要怎麼做，但現在還不知道何時會部署這枚衛星。如果計畫暫停，我們也希望未來某個時機能恢復。」

這名經理並未透露這枚衛星原定何時部署，或日本宇宙航空研究開發機構何時得決定要繼續或延後部署計畫。

另一位北海道大學主管說，他們與緬甸航太工程大學的合約並未載明衛星不能用於軍事目的，但有規定由北海道大學負責收集資訊，且緬甸官員無法獨立取得這些資訊。而自從政變以來，他們一直無法聯繫上緬甸航太工程大學校長齊尊（Kyi Thwin，譯音）。

日本是緬甸最大捐助國之一，與緬甸保持密切關係。儘管日本政府對於緬甸軍政府暴力對待示威民眾予以譴責，卻未如美國等一些西方國家採取強硬立場施加制裁。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區項目專員笠井哲平表示，這枚衛星雖非為了軍事功能打造，但緬甸軍方領袖很容易就能將這項科技挪作軍事用途。「因此，參與的日本大學應暫停計畫，並緊急檢討可能存在的人權風險。」

緬甸 日本 航太

上一則

東京奧運 可能只開放半數觀眾進場

下一則

拜登政府高官：北韓對美方外交接觸已讀不回

延伸閱讀

緬甸示威至少12死 文人政府領袖誓言推翻軍政府

緬甸示威至少12死 文人政府領袖誓言推翻軍政府
緬甸示威者嗆「燒中國油氣管」質疑北京資助軍政府

緬甸示威者嗆「燒中國油氣管」質疑北京資助軍政府
緬甸軍改控翁山蘇姬收賄 示威再添9死

緬甸軍改控翁山蘇姬收賄 示威再添9死
緬甸軍方 改控翁山蘇姬收賄

緬甸軍方 改控翁山蘇姬收賄

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
哈利梅根移居美國已有一年，這期間他們的收入來源引起不少討論。(美聯社)

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

2021-03-12 12:55
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情
全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議

全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議
CNN：美國今年有望超越中國 奪回全球經濟火車頭地位

CNN：美國今年有望超越中國 奪回全球經濟火車頭地位