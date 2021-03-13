抗議藝文場館關閉近半年 法國劇院占領行動延燒

抗爭者11日占領巴黎的奥德翁國家劇院，抗議政府持續關閉藝文設施。（歐新社）

法國自去年10月底因疫情 下令關閉文化場館，藝術工作者為表達不滿並要求政府重新開放，近來發動全國劇院占領行動，且規模不斷擴大。

參與占領活動的台灣 旅法演員楊宜霖接受中央社訪問時表示，因為疫情，表演機會幾乎減半，即使資深工作者不一定會馬上面臨失業，但對戲劇系學生或新生代劇場 工作者而言，職業生涯可能就此斷送，「因此我很理解為何許多學生積極參與」。

楊宜霖強調，她的發聲並非僅為了劇場或影視產業，而是為了整體的藝文發展。「藝文場館被關了這麼久，身為藝文大環境的其中一份子，我希望能匯聚力量，讓國家正視藝文斷層的問題」。

楊宜霖坦言，她並不一定要求政府在疫情緊張時刻立刻重開劇院，但她不解的是，為何去年年底人潮聚集的購物中心、百貨公司、教堂等都能重新開放，反倒是能夠保持安全距離的藝術場館卻仍被迫關閉。

3月4日，這場自發性運動於巴黎的奥德翁國家劇院（Théâtre national de l'Odéon）正式展開。幾天後，十幾名表演藝術學生響應，手持「必要性開放」、「生命沒文化，注定崩壞」、「（文化部部長）巴舍洛你若不開放，我們就到你家表演」等標語，走進並占領了位於巴黎東側的科林國家劇院（Théâtre national de la Colline）。

史特拉斯堡國家劇院（Théâtre national de Strasbourg）隨後也加入行列，等於除了法蘭西劇院（Comédie-Française）之外的法國國家級劇院都被攻占。

如今占領行動越演越烈，全國目前至少有30座城市的劇場與表演藝術工作者都加入陣隊。參與奥德翁劇院占領行動的法國總工會-音樂藝術家工會（SNAM-CGT）副秘書長余艾（Karine Huet）向法媒表示：「對我們來說，這是一場全國性的運動。很多地方工會都響應，事情開始動起來，他們也開始組織了。」

許多劇院管理階層不僅支持，也配合占領行動，里爾（Lille）北方劇場（Théâtre du Nord）的新任總監波貝（David Bobée）在新聞稿中強調，「完全支持這場新行動」，並透過行動讓政府與勞工對話。「我們的目標一致：盡快讓表演藝術重生」。

科林國家劇院總監暨導演與編劇莫瓦德（Wajdi Mouawad）則說：「在對話與信任中，科林劇院支持學生的行動。這裡是他們的家。我們的責任是傾聽、理解他們，並鼓勵他們思考。」

表演藝術工作者平台InterLuttants du Nord於11日發布新聞稿，「這場占領行動 … 我們共同為藝文而憂心，我們無法工作」。他們要求政府對文化場館開放時程有更清楚的規畫，並照顧因疫情而頓失收入的藝術工作者。

法國中部城市里摩（Limoges）表演藝術與特約工作者協調會發言人傅傑爾（Renaud Frugier）向媒體表示，當地60多名參與者已決定「行動將持續到總理卡斯特克斯（Jean Castex）給予令人滿意的回覆為止」。

文化部部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）7日曾前往奥德翁劇院與參與者交流，並表示將保持溝通管道。但巴舍洛隨後在10日的國民議會咨詢時指出，占領劇場「不是一個好方法，是沒有用的。這樣的做法很危險…會威脅到脆弱的古蹟場館」。

她同時重申政府支持遭疫情重創的藝文產業：「這是法國的優勢，世界沒有任何其他國家像我們一樣支持文化」，她也強調將努力維護劇場工作者的權益。