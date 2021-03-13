巴西新冠疫情嚴峻 世衛表達高度關切

巴西，民眾到得來速新冠疫苗接種站打疫苗。(美聯社)

巴西本周稍早通報單日新增逾2000人死於2019冠狀病毒疾病，世衛組織今天對巴西疫情 升溫表達高度關切，呼籲採取嚴格措施遏止確診和死亡病例攀升，並緩解負擔過重的醫療體系。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）在新聞簡報中指出「我們非常關切」，還說「不只是確診病例數，還有死亡病例數也攀升」，「應採取的措施應當盡可能嚴格」。

巴西本周稍早通報在24小時內新增超過2000人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），寫下駭人新高紀錄後，譚德塞發表上述聲明。

世衛組織已就巴西的疫情多次示警，這個南美洲國家迄今累計通報超過1136萬起確診病例，其中約有27萬5000人喪命。巴西是全球疫情第2嚴峻國家，僅次於美國。

譚德塞還警告：「若巴西的疫情持續這樣嚴峻，那麼鄰近國家將受到波及…甚至受影響的範圍可能更廣。」

針對疫情和必要的防疫措施，譚德塞要求「巴西當局發布明確訊息」，此舉可謂是委婉批評巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）放任疫情蔓延。

另一方面，儘管部分國家中止接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford Universtiy）研發的疫苗 ，巴西今天仍核可AZ疫苗的全面監管批准，且對這款疫苗表達信心。

巴西還宣布採購1000萬劑俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。這個遭受疫情重創的國家，正致力為2億1200萬國內民眾取得疫苗。

但衛星-V仍需等待巴西當局核可，目前獲准在巴西境內接種的疫苗，分別是AZ疫苗與中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）研發的CoronaVac疫苗，CoronaVac與AZ都需要施打兩劑。

於此同時，巴西國家衛生監測局（Anvisa）也在今天批准可使用實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）治療2019冠狀病毒疾病。