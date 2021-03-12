英國女子走路返家遭綁架殺害 警察涉案引發震驚

英國 媒體多日來被33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）失蹤案占據版面，她的遺體已在肯特郡被尋獲。這起案件目前落網嫌疑人是一名在職警察 ，讓英國社會震驚。

英國廣播公司（BBC）報導，莎拉上週3日晚間從朋友公寓離開後，獨自走路回家，路上和男友通話，但接著就下落不明。朋友家距離她家的走路時間大約為50分鐘。

警方調閱監視器畫面後發現，莎拉在晚間9時左右離開朋友家，最後一次現蹤是晚上9時30分左右在倫敦 的克利普罕區（Clapham），當時正走在一條大馬路上。從畫面中可看到她身穿綠色外套、有菱格紋的藍色運動長褲、運動鞋，戴著白色毛線帽與口罩，正在與人通話。

警方表示，目前尚不清楚她最後有沒有返抵位於伯立克斯頓（Brixton）的住家。經過搜索後，警方10日在肯特郡一處林地發現遺體，之後證實為莎拉艾佛厄特。

48歲的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）員警庫任茲（Wayne Couzens）9日因綁架與謀殺莎拉等罪嫌遭逮捕，12日晚間遭到起訴。一名30多歲女子也因為涉嫌協助犯案遭到逮捕。

由於嫌犯的身分是在職警察，更因為雖然稱不上是光天化日，但莎拉走路回家的時間其實稱不上太晚、她失蹤的克利普罕區治安也不差，但她竟然遭遇不幸，引發社會恐慌。

庫任茲的鄰居接受英國獨立電視台（ITV）訪問表示，他和妻子及2名孩子同住，「看起來就像一個正常、普通的家庭，沒有什麼奇怪的地方。」鄰居並說，警方在庫任茲家中的花園挖掘。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，對事件深感震驚，並對莎拉的親友致上誠摯的哀悼之意，將儘快找出真相。

女性的人身安全成為英國最近熱門社會議題，不少女性在社群網路分享夜歸的嚇人體驗，標註「她只不過是走路回家」（#SheWasJustWalkingHome）。

一名獨居在倫敦的女性發文表示，更令人難過的是莎拉其實做到了每樣該注意的事情。她穿著明亮的顏色、可以迅速逃跑的平底鞋，在回家路上打電話給男友，而且專挑明亮的大馬路走，但依舊遭遇不幸。

倫敦都會區警察局表示，庫任茲在2018年9月加入警局，原本轄區在布倫來（Bromley），去年2月調職到國會與外交保護小隊（PaDP），基本工作是在倫敦的多處大使館巡邏。他在莎拉失蹤時間沒有執勤。