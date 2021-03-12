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中斷近8年 土耳其埃及重啟外交接觸

中央社安卡拉12日專電

土耳其總統厄多安12日證實，已經重新展開自2013年起就中斷的對埃及關係。

土耳其與埃及關係不睦多年，安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）12日證實，不同領域雙邊合作業已展開。

厄多安指出：「我們與埃及在情報、外交和經濟等領域的合作已經重新開始。這沒有問題。不是最高階層，但也相差無幾。」厄多安期盼進一步加強雙邊關係。

他表示，埃及與土耳其人民不可分離，兩國可在情報、外交、政治協商等層面上增強關係。

時任軍方首長的塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2013年發動軍事政變，推翻埃及首任民選總統穆希（Mohamed Morsi）後，土、埃關係惡化。兩國互逐大使、關係降級，厄多安甚至不直呼塞西名諱，只稱「那個叛變者」。不過談話向來火力四射的厄多安最近評論國際議題時收斂許多，對塞西也不再不假辭色。

厄多安的發言人卡林（Ibrahim Kalin）8日指出：「可以翻開新篇章，我們與埃及和其他波斯灣國家的關係可以翻開新頁，以助長區域和平穩定。」

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）12日宣布土、埃已重啟外交接觸。土、埃在敘利亞議題上支持敵對陣營，在東地中海海上爭議方面也意見相左。

卡夫索格魯指出，土耳其也準備好改善對阿拉伯聯合大公國的關係。他說：「我們最近在阿布達比（Abu Dhabi）看到更正面訊息。」

猶如沙烏地阿拉伯，阿聯也是土耳其主要區域敵手。

土耳其與沙烏地關係在記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害之後急速惡化。但是卡夫索格魯12日指出，土耳其沒有將哈紹吉案當做「雙邊問題」。

土耳其法院就哈紹吉謀殺案對26名沙烏地嫌犯進行缺席審判。美國2月26日公布情資報告，指稱沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）批准殺害哈紹吉；沙烏地對此「全面駁斥」，強調報告中「負面、不實且令人無法接受」。美國對部分涉案人士祭出制裁，但不包括穆罕默德．沙爾曼。

在沙烏地與希臘進行聯合軍事訓練的議題上，卡夫索格魯表示，土耳其不希望利亞德「做出如此決定」，但是他強調將與沙烏地當局討論此一議題。

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