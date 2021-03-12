梅根、凱特「整年沒直接通話」凱特當王后後不會理梅根

黛安娜（中）生前對兩個兒子威廉（左）、哈利關愛備至。圖／路透資料照片

英國哈利 王子的妻子梅根 在美國媒體女王歐普拉的專訪上，揭露自己婚禮前的伴娘、花童試禮服階段曾被嫂嫂凱特 弄哭，事後凱特送了花和道歉卡，她也接受。但幾個月後，傳出去的卻變成她把凱特弄哭，皇室完全置之不理，讓她非常不高興。在專訪播出後，有消息人士透露，梅根與凱特這對妯娌雖然年歲相仿，已經超過一年沒有直接通話，關係疏離的程度不在彼此丈夫之下。

梅根與凱特之前雖然曾經住在肯辛頓宮，由於個性不相投，只能在公眾眼前維持和氣，私下沒有什麼深交，這一年多因兩人各自的丈夫哈利、威廉，手足之間心結嚴重，就算僅有的溝通也都講話很謹慎，並不很融洽，無形的敵意讓他們保持明顯距離，梅根和凱特也就不太有可能變得很熱絡。

在梅根與哈利選擇將自己在英皇室內的不開心生活明白說出來後，皇室內部當然感到很頭痛，也令兩邊的裂痕更難彌補，雖然哈利與威廉一前一後的公開放話都表示會與對方溝通、試圖恢復過去的親密，其實兩人除了今年夏天應該會為了母親黛安娜的60歲生日紀念活動再度合體出現外，只怕要能再同一陣線的機會不高。

至於梅根和凱特之間，則有皇室專家預言，等到威廉繼位為英國國王，凱特就是英國王后，才不會去理梅根，根本沒必要主動去跟她和解。