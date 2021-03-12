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毒梟指證歷歷 稱宏都拉斯總統收賄包庇毒品販運

中央社／紐約11日電
宏都拉斯總統葉南德茲。美聯社
宏都拉斯總統葉南德茲。美聯社

一名宏都拉斯毒品幫派首腦今天在美國紐約法庭作證說，他以25萬美元行賄宏都拉斯總統葉南德茲，以獲得政府合約，並換取不被逮捕及引渡至美國。

路透社報導，毒品幫派Los Cachiros首腦李維拉（Devis Leonel Rivera Maradiaga）在走私犯嫌佛恩特斯（Geovanny Fuentes Ramirez）的審訊中作證表示，這筆賄款是在2012年葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）擔任國會議長期間，以現金支付給葉南德茲已故胞姊希達（Hilda Hernandez）。

李維拉說：「這筆錢是保護費，如此一來，宏都拉斯軍方或警方才不會逮捕我或我的兄弟，我們也才不會被引渡到美國。」

葉南德茲在佛恩特斯的起訴書中被列為共謀者，但一再否認涉及任何毒品走私行為。佛恩特斯8日也並未認罪。

美國制裁李維拉自稱擁有的空殼公司後，李維拉於2013年與美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）達成協議，並在約兩年後自首。

李維拉說，給葉南德茲的賄款，也是用來確保宏國政府會持續提供道路工程合約，以便「繼續把走私毒品得來的錢洗白」。

在美洲地區的移民和反毒行動上，葉南德茲於美國前總統歐巴馬和川普執政期間，一直都是美國的重要盟友。

李維拉也指出，他曾於2006年支付宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）50萬美元，好讓他的表親出任安全部長，但這項人事支票從未兌現。

賽拉亞否認這項指控，並在社群媒體推特發文表示：「我從未任命犯罪組織分子為部長，也從未在美國大使館施壓下（任命部長），這是我從未收賄的鐵證。」

根據最新揭露的消息，李維拉指稱，他也曾支付現任副總統阿爾瓦雷茲（Ricardo Alvarez）50萬美元，當時阿爾瓦雷茲是總統候選人。李維拉行賄是為了換取不被逮捕或引渡；據稱，阿爾瓦雷茲當時承諾，一旦選上總統，將廢止美國與宏都拉斯間的引渡法。

李維拉表示：「我很介意，因為美國緝毒局和紐約法庭只提到我本人和我的兄弟，卻沒有提到我們行賄的腐敗毒品走私政客，也沒有提到和我們合作的警方和軍方。」

阿爾瓦雷茲在推特強烈否認收過李維拉或任何被控走私毒品、犯下其他形式犯罪行為者的錢。

他說：「我沒什麼好隱瞞的。鑒於我能證明收入的合法性，我任憑我國政府處置。」

美國新任總統拜登政府欲透過投資40億美元來解決中美洲移民問題，而這些指控可能使得拜登政府的行動更加複雜。

美國 毒品 拜登

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