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讓女性更安全！英上院女議員主張：對男人實施宵禁

編譯周辰陽／綜合報導
英國33歲行銷經理艾佛拉德3日晚間於返家途中失去蹤影，家屬為此貼出尋人啟事，攝於10日。警方11日在肯特郡一處林地尋獲疑似遺骸。路透/PA
英國33歲行銷經理艾佛拉德3日晚間於返家途中失去蹤影，家屬為此貼出尋人啟事，攝於10日。警方11日在肯特郡一處林地尋獲疑似遺骸。路透/PA

英國近日發生一樁舉國注目的女子失蹤事件，引發許多女性上網抒發她們擔憂獨自出門的經驗與恐懼，一位女性上院議員則揚言，打算一有機會就要塞進一條修正案，對男人實施晚間6時後宵禁

英格蘭與威爾斯綠黨推舉的上院議員、馬斯卡牧女男爵瓊絲（Baroness Jones of Moulescoomb）10日晚間針對一項家暴法案發言時表示，「在艾佛拉德（Sarah Everard）被綁架，我們推測遇害的這一周…我主張，下次有機會審議任何合適的法案，我可能會提出一個修正案，制定男人晚間6時後不得上街的宵禁。」

今年71歲的瓊絲女男爵指出，「我覺得這會讓女性更加安全，各類型歧視也會減輕」。她事後在推特發文，強調她的方案「比倫敦警務處告訴女人留在家中要好」。

每日郵報指出，上世紀的「約克郡開膛手」（Yorkshire Ripper）連環殺人事件鬧得正凶時，警方的應對方案卻是呼籲女性入夜後不要出入公共場所，里茲（Leeds）的女權團體於1977年首度發起「重拾夜晚」（Reclaim the Night）遊行，主張女性晚上也有權外出，其中一個標語就是「別對女人宵禁，對男人宵禁」。

瓊絲女男爵提到的艾佛拉德是一位33歲的行銷經理，3日晚間9時半被拍到正獨自步行返回南倫敦的住處，隨後就人間蒸發。經過警方大規模搜尋，11日於肯特郡一處林地發現疑似是艾佛拉德的遺骸，倫敦警務處一位警官則因涉嫌重大遭到逮捕。首相強森現在面對女性議員施壓，採取行動遏阻男性暴力與仇女行為。

宵禁 倫敦 遊行

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