我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔

日本政府發表菅義偉4月中上旬訪美 拜登首會面外國領袖

記者蔡佩芳／綜合報導
日本首相菅義偉。路透
日本首相菅義偉。路透

日本官房長官加藤勝信上午在例行記者會上正式發表，日本首相菅義偉預定在4月中上旬訪美，並與美國總統拜登舉行美日峰會。若順利成行，可望成為拜登政權上台後，第一位訪美、與拜登面對面會談的外國領袖。

綜合日媒報導，這將是拜登與菅義偉首次會面，同時也是拜登上台後，第一個見面的外國領袖。雙方預料將針對新冠肺炎防疫、氣候變遷問題，以及對中關係等各種領域交換意見。

加藤上午在例行記者會宣布菅義偉訪美規畫。加藤表示，雙方將確認美日同盟的進一步強化，以及為實現自由開放的印度太平洋進行緊密合作。

基於防疫，日本政府代表團將盡可能限縮人數，規模約80至90人之譜，成員在出發前將完成新冠肺炎疫苗兩次接種。

本周一美國媒體率先披露拜登政府擬邀請菅義偉4月中訪美，當時日本政府回應，希望盡可能早日實現訪美計畫。日媒指出，拜登政權考量中國在印度太平洋區域不論經濟、軍事影像力都不斷在增強，美方希望藉此對國內外展示對美日同盟的重視。此前，拜登政權將防疫視為最優先，對於訪問其他國家或邀請他國元首訪美，態度謹慎。

拜登政府外交出擊，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁預定下周出訪日、韓，與外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫舉行外交和防務的安保會議（2+2），並將會見菅義偉。美國國務卿布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文回程，18日將在阿拉斯加州安克拉治，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國大陸外交部長王毅進行2+2對談。

拜登 菅義偉 美國

上一則

北歐3國暫時停用AZ疫苗 患者接種後出現血栓

延伸閱讀

拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔

拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔
避免日澳印為難 拜登在四方對話將淡化對中強硬論調

避免日澳印為難 拜登在四方對話將淡化對中強硬論調
直播／拜登：5月所有成人可接種 7月國慶可辦派對

直播／拜登：5月所有成人可接種 7月國慶可辦派對
何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳

何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳

熱門新聞

王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！

1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！
威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話