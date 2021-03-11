巴西疫情嚴峻 總統終於戴口罩

巴西總統波索納洛昨天終於在一場公開官方儀式中戴起口罩。(美聯社)

巴西2019冠狀病毒疾病（COVIDD-19，新冠肺炎）疫情 嚴峻，一向對戴口罩和採取社交距離等防疫措施嗤之以鼻的巴西總統波索納洛，昨天終於在一場公開官方儀式中戴起口罩。

根據巴西新聞網站G1對巴西總統府照片網站調查指出，波索納洛（Jair Bolsonaro）最後一次在官方活動中戴口罩是在今年2月3日國會會期開幕儀式中。之後波索納洛在首都巴西利亞和其他城市出席了36場官方活動，除了昨天的儀式外，每一次他都沒有戴口罩。

波索納洛經常質疑戴口罩，與醫生、科學家和研究人員唱反調，認為沒有證據證明戴口罩可以防禦新型冠狀病毒。

去年7月，波索納洛否決了一項法令中關於在營業場所、學校、教堂和寺廟中戴口罩的強制性規定。他說，「戴口罩的效用幾為零。」

今年2月25日，波索納洛在每周1次的社群媒體直播節目中提出德國某大學進行線上調查（非科學研究）結果，再次批評戴口罩恐引起皮膚過敏或心理性疾病。

雖然波索納洛在昨天的公開儀式中戴口罩，但致詞時仍摘下口罩，淡化醫生和科學家建議採取社交隔離作為預防新型冠狀病毒的重要性。

波索納洛強調，一出現症狀即尋求醫療照顧的需要，並再次倡導使用羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）等無科學證明對新型冠狀病毒有效的藥物，進行他所謂的「立即治療」。

巴西衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）在儀式中表示，如果沒有聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）和克魯茲基金會（Fiocruz）研發的疫苗 ，巴西的疫苗接種人數將比現在少許多。

面對國際疫苗供應短缺，巴西衛生部9日承認全國疫苗接種活動中斷的風險，決定致函中國 駐巴西大使館，要求協助向中國醫藥集團（Sinopharm）購買3000萬劑疫苗。

巴西自1月17日以來，一直使用布坦坦研究所和中國北京科興藥廠（Sinavac）合作研發的疫苗CoronaVac ，以及由克魯茲基金會在巴西裝瓶的英國牛津大學和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗。

巴西政府試圖擴大供應劑量，協商購買其他藥廠生產的疫苗，例如美國輝瑞（Pfizer），是唯一一家獲巴西國家衛生監測局（Anvisa）授權進行疫苗產品註冊的藥廠。

截至10日，巴西已有至少901萬3639人注射第1劑疫苗，佔巴西人口的4.26%。

目前巴西正面臨去年新型冠狀病毒大流行以來，疫情最嚴峻時期，過去24小時新增2349人染疫死亡，創下去年2月出現首例病例以來單日新高，死亡總數超過27萬人。