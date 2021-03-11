緬甸軍方 改控翁山蘇姬收賄

緬甸仰光街頭示威者11日逃避鎮暴警察發射的橡膠子彈。（美聯社）

路透報導，緬甸 軍政府指控政變中遭罷黜軟禁的前領袖翁山蘇姬 收賄，總統溫敏和多名內閣部長也涉貪。緬甸當地媒體和目擊者表示，安全部隊11日對反政府示威者開火，已知造成8死。

緬甸國家領導委員會發言人紹敏通准將在奈比多舉行記者會表示，翁山蘇姬收受價值60萬美元的不法款項和黃金，收賄消息查證屬實，正在審問許多關係人，遭罷黜的總統溫敏和多名內閣部長也涉貪。

這是緬甸軍方2月1日政變奪權以來，對翁山蘇姬所提出最強烈的指控，但軍方並未出示證據。這些領導人目前仍在軟禁中。先前翁山蘇姬已被控非法持有無線電對講機、違反國家天然災害管理法等罪名。

緬甸民眾11日持續上街抗爭。1名31歲示威男子在電話中告訴路透，軍警在中部城鎮棉因一場示威中開火，造成6人喪生，當時他協助搬運遺體送醫，1名醫護人員也證實這個消息。男子表示：「我們當時進行和平示威，我不敢相信他們真的開槍。」

另外，緬甸第一大城仰光北達貢區至少1名示威者身亡，第二大城瓦城也有1人喪生。

非營利組織政治犯援助協會指出，自上月1日政變以來，緬甸已有超過60名示威者喪生，約2千人遭安全部隊逮捕。

聯合國安理會10日譴責緬甸軍方對示威者的暴行，並敦促他們克制。但由於中國大陸、印度、俄國和越南 反對，英國起草文件中譴責軍方政變奪權及威脅可能採取進一步行動的措辭最後遭到刪除。