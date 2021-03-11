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1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

全球疫情大流行滿周年 曙光乍現但疑懼揮之不去

中央社巴西利亞11日綜合外電報導
3月11日是世界衛生組織宣告新型冠狀病毒疫情全球大流行滿一周年。圖為一名義大利加護病房醫生。(美聯社)
3月11日是世界衛生組織宣告新型冠狀病毒疫情全球大流行滿一周年。圖為一名義大利加護病房醫生。(美聯社)

今天是世界衛生組織（WHO）宣告新型冠狀病毒疫情全球大流行滿一周年，如今疫苗接種帶來希望，但許多人類生活仍嚴重受限，沒有恢復正常的明確途徑。

世衛去年3月11日正式宣告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）構成全球大流行，因為染疫人數開始在亞洲及歐洲各國爆增，當時全球官方已通報約4600人染疫喪生。

在澳洲拍片的美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）當天宣布自己確診感染，加深了人人都不安全的恐懼心理。

但美國才剛開始感受到疫情帶來的直接衝擊，時任總統川普淡化疫情威脅。他當時告訴國人：「這種病毒沒機會對我們不利。」

在川普混亂領導下，美國後來成為全球疫情最嚴重國家，全美至今累計逾52萬8000人喪生，超過2900萬人染疫。

事隔一年後，巴西昨天通報新增2286起死亡病例，創單日新高，巴西病例激增是由更具傳染力的新病毒株引起，凸顯進入疫情大流行第二年面臨的艱鉅挑戰。

在經濟方面，美國國會昨天通過歷來最大規模之一的1.9兆美元紓困案。美國總統拜登表示，這項紓困方案將提供陷入困境的美國家庭「對抗機會」。

自中國2019年年底出現首例以來，這場疫情迄今奪走全球逾260萬條人命，迫使各國採取空前措施限制人民行動，嚴重衝擊經濟。

保育人士今天警告，這場疫情不僅對人類帶來破壞性影響，也嚴重衝擊保護全球自然生態系統和棲息地的各種努力。

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