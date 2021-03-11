搭直升機拍311海嘯獲獎 前NHK攝影記者自責10年

日本2011年3月11日發生大地震，一位NHK攝影記者因拍下海嘯吞沒沿岸驚心動魄的一幕，自責了十年。圖為當時宮城縣沿海海嘯狀況。（共同社）

前NHK攝影 記者鉾井喬，在2011年311東日本大地震 時，搭乘直升機拍下了海嘯吞沒沿岸驚心動魄的一幕，並因此獲獎。但他十年來自責自己待在安全的地方攝影，甚至辭去記者工作。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版報導，鉾井喬在311當時，是才剛進入NHK福島放送局工作第一年的菜鳥攝影記者，311當天是他第5次空中攝影。

當時鉾井喬拍下的311海嘯影片，在全世界多處播放，得到許多獎項，那悽慘的景象，被稱為「歷史性的畫面」。

但鉾井說，他至今仍無法接受，311當時「在這麼多人死去的時候，只有我在最安全的地方攝影」，不斷質疑自己「為什麼我要拍呢」。

報導說，311當天下午2時46分發生大地震時，鉾井因為輪值當天的空拍工作，正在仙台機場的直升機庫，練習操作直升機攝影。

地震當時搖晃得非常劇烈，鉾井差點摔出直升機上的座位；機庫中有些其他媒體的直升機，因為搖晃劇烈而相撞，導致機體損壞，而NHK的直升機因為剛好正在進行檢查，機體有一半露出在機庫外，反而倖免於難。

鉾井搭乘的NHK直升機在一片混亂中升空，朝仙台車站飛去，展開拍攝工作。

鉾井回憶，一開始從上空看到仙台街道沒有太大變化，心中感到稍微放心，然而繼續前進，拍攝中的鏡頭畫面中，突然出現「黑色的海嘯」。

「黑色的海嘯」一路吞噬房屋與汽車，又與其他方向來的海嘯重疊，形成更大巨浪襲擊陸地，木材、船隻、瓦礫，一切都被海嘯沖走。

鉾井的頭腦還來不及理解這些景象的意義，只是繼續執行拍攝與直播的工作。

在鉾井的腳下，街道、民眾與車輛，一個接一個地被海嘯吞沒，他操作攝影器材的手稍微發著抖，想著得趕快把影像傳回。

當鉾井幾小時後結束攝影工作，直升機降落到陸地上後，他才終於理解到自己經歷了「生與死」。

直升機起飛的仙台機場，在鉾井與同事出發約50分鐘後，被超過3公尺高的海嘯淹沒；鉾井說，「要是留在那裡，我可能已經沒命了」。

鉾井在位於災區的NHK福島放送局工作，也不可能忽略福島核災意外。

鉾井說，到底什麼才是「正確性」，他至今無法得到解答。新聞報導必須傳達事件的正確性，「但是這些正確性，是現在的福島能夠承受的嗎？這是對誰而言的正確性呢……」

鉾井說，他希望能用自己的眼睛去看福島，繼續思考並生活下去。

於是在震災發生兩年後，鉾井辭去NHK的工作，轉當藝術家。他認為觀賞藝術作品的人，可以有各式各樣的想法，對於福島而言，與其硬塞給他們「正確性」，不如提供繼續思考的契機。

鉾井2016年發表短篇電影 「福島櫻紀行」，電影以震災後的福島為主題，從海岸往內陸前進，追蹤櫻花開花的「櫻花前線」，記錄櫻花與賞櫻人群。

影片來源：YouTube hokooism頻道

因為櫻花對福島人來說是特別的存在。許多人在震災與核災後失去原本理所當然的日常生活，每年仍按時綻放的櫻花，呈現出春天這樣「看不見的東西」，並轉化為人們的喜悅。

鉾井拍攝此片的契機，是因為遇見一名來自浪川町的男性，浪川町居民因福島核災，被要求得離去避難。這名男性與同樣無法回到故鄉的夥伴，沿著河川照顧櫻花樹。

這名男性對著攝影機說，等到大家回到浪川町時，看到震災前綻放的櫻花仍然繼續綻放的話，心情就會很不一樣吧。