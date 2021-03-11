合約曝光 緬甸軍頭花200萬美元找說客盼洗白

緬甸軍政府以200萬美元酬勞雇用說客，幫忙向美國和其他國家說明「這場政變的真正實情」。圖為緬甸示威人士在軍警射擊橡膠子彈時逃散。(美聯社)

根據提交美國 政府的文件顯示，緬甸 軍政府以200萬美元酬勞雇用一名以色列裔加拿大籍說客，幫忙向美國和其他國家說明「這場政變的真正實情」。

路透社報導，自從緬甸軍方2月1日發動政變奪權、拘禁包括翁山蘇姬在內等文人政府領袖掀起大規模示威後，已有超過60名示威人士在鎮壓時遭殺害、1900人被捕。

根據這份顧問合約，說客班孟納希（Ari Ben-Menashe）和他的公司Dickens & Madson Canada將在美國華府代表緬甸軍政府，向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、以色列、俄羅斯與聯合國 等遊說。

這份合約今天提交給司法部以符合美國「外國代理人登記法案」（Foreign Agents Registration Act）。根據協議內容，班孟納希的公司，將「協助為緬甸聯邦共和國構思、執行有利的政策，並幫助說明緬甸的真實情況」。

緬甸軍政府發言人並未回應路透社的詢問。

班孟納希客戶群相當知名，包括已故辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe）等非洲國家的軍事統治者。法律專家表示，班孟納希恐違反美國對緬甸軍頭的制裁措施。

班孟納希6日告訴路透社，他的任務是說服美國，緬甸軍方想向西方靠攏並遠離中國，還說軍方將領想讓2017年逃離暴力鎮壓的洛興雅穆斯林（Rohingya Muslims）返回國內。聯合國先前指控緬甸軍方要為種族滅絕負責。

對此，人權觀察（Human Rights Watch）亞洲事務主任席夫頓（John Sifton）說：「他打算提出的說法，讓人難以相信足以說服美國。」

班孟納希提出的其他文件顯示，他與緬甸軍政府的國防部長米亞吞烏（Mya Tun Oo）簽有一份協議，只要能幫忙解除國際對軍政府施加的制裁，就能獲得200萬美元報酬。