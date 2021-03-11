我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

資安公司：至少10個駭客團體利用微軟漏洞

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

資安公司：至少10個駭客團體利用微軟漏洞

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
至少有10個不同駭客團體利用近期發現的微軟電郵伺服器軟體漏洞，受害者遍及全球各地。路透
至少有10個不同駭客團體利用近期發現的微軟電郵伺服器軟體漏洞，受害者遍及全球各地。路透

網路安全公司ESET 今天表示，至少有10個不同駭客團體利用近期發現的微軟電郵伺服器軟體漏洞，受害者遍及全球各地。

路透報導，遭駭客利用的廣泛程度，加深了美國與歐洲當局針對微軟電郵漏洞所發布警告的緊迫性。

微軟電郵與行事曆的用戶非常多，這項安全漏洞為產業規模網路間諜活動開啟大門，駭客幾乎可恣意從易受攻擊的伺服器竊取電郵或在網路四處移動。

路透社上週報導，已多達數以萬計組織受到威脅，每天都公布最新受害者消息。

舉例來說，挪威國會今天稍早宣布因該漏洞而遭「擷取」部分資料。德國網路安全監督機構也在今天表示，2個聯邦當局遭相關駭客攻擊，但拒絕公布具體機構名稱。

儘管微軟已經發布修補軟體，但許多顧客的更新速度緩慢，意味著還有一大部分用戶仍有遭各地駭客入侵的可能性，且該修正軟體不會移除任何已經留在機器上的後門通道。

此外，部分受感染機器的後門通道使用容易猜出的密碼，因此新入侵者得以輕易接管。

微軟拒絕對客戶更新速度發表評論，在先前公布漏洞時，該公司強調「立即修補所有受影響系統至關重要」。

儘管駭客似乎著重在網路間諜活動，但專家擔心意圖勒索贖金的網路犯罪者可能利用該漏洞犯罪，那可能造成廣泛受害。

ESET的部落格文章提到，已出現駭客利用該漏洞進行網路犯罪的跡象，其中一個團體專門竊取電腦資源以進行加密貨幣挖礦，該團體入侵先前脆弱的Exchange伺服器來散播其惡意軟體。

ESET指出，其他以間諜活動為主的9個團體，則利用該漏洞入侵目標網路。一些研究員認為與中國有關，微軟已將駭客攻擊歸咎於中國，但中國政府否認在其中扮演任何角色。

但在微軟於3月2日發布該漏洞前，其中好幾個團體似乎就已知道該漏洞的存在。

資安公司火眼（FireEye Inc）主管李德（Ben Read）表示，他無法證實ESET部落格文章內的具體細節，但他的公司也看到「多個可能是中國有關的團體」，在不同批次行動中利用微軟該漏洞。

ESET研究人員法歐（Matthieu Faou）指出，這麼多網路間諜團體在消息公開前就有管道取得相同資訊，「這非常罕見」。他推測，可能在微軟宣布之前就已經有某種形式洩漏，或者由向網路間諜提供漏洞資訊的第三方所發現。

根據臺灣資安業者戴夫寇爾（DEVCORE），他們早在1月5日就向微軟通報兩個新的漏洞，那兩個漏洞以及其他漏洞於那項友善通報前後不久，就已開始被駭客所利用。

微軟 駭客 間諜

上一則

梅根閨密嗆英女王：我們的回憶很清楚

下一則

緬甸示威再爆7死 安全部隊被控向示威者開火

延伸閱讀

矽谷保全公司被駭 特斯拉、醫院、監獄等15萬部監視器視頻外洩

矽谷保全公司被駭 特斯拉、醫院、監獄等15萬部監視器視頻外洩
微軟電郵系統被駭 德國證實6聯邦政府機關受害

微軟電郵系統被駭 德國證實6聯邦政府機關受害
微軟電郵遇駭…補丁也沒用！白宮籲電信商應加緊因應

微軟電郵遇駭…補丁也沒用！白宮籲電信商應加緊因應
微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴至2萬個美國組織

微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴至2萬個美國組織

熱門新聞

王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
哈利（左起）、梅根接受歐普拉專訪，播出後相關風暴還沒結束。（路透資料照片）

梅根父、姊幫英國嗆她 開轟「把家人妖魔化」

2021-03-09 20:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係
第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由