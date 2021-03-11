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學生沒交功課氣炸！女老師扔作業簿打人遭停職

編譯張君堯／即時報導
後排學生偷偷錄下的片段中，只見坤蘇達旺拿起作業簿丟出窗外，接著還一本一本地將其他簿子往旁邊丟，隨後還走向其中一名學生，並用書本大力拍打對方的頭。路透／Newsflare
後排學生偷偷錄下的片段中，只見坤蘇達旺拿起作業簿丟出窗外，接著還一本一本地將其他簿子往旁邊丟，隨後還走向其中一名學生，並用書本大力拍打對方的頭。路透／Newsflare

泰國一名女老師因學生沒寫作業，竟在課堂上「失控暴走」，除了將作業簿仍出教室外，還動手打學生頭部，整個過程被手機錄下，隨後她也遭學校停職處分。

坤蘇達旺（Khun Sudawan）是坤敬府（Khon Kaen）曼恰蘇薩（Manchasuksa）州立中學的一名泰語老師，她3日在課堂上檢查後發現，大部分學生都沒有準時完成指派作業。她當場理智斷線，對著教室內所有學生大吼大叫，幾名坐在教室後排的學生這時也開始偷錄整起經過。

影片來源：聯合新聞網

影片中，只見坤蘇達旺拿起作業簿直接「丟出窗外」，接著還一本一本地將其他簿子往旁邊丟，隨後還走向其中一名學生，並用書本大力拍打對方的頭。

事件發生之後，這段影片也交由校方審視，並展開這起脫序行為的調查，該校副主任查諾西（Wichian Chanosi）表示，調查期間董事會已暫停坤蘇達旺的職務，並針對她的行為提出警告，目前已安排代課老師繼續課程。

查諾西還補充，坤蘇達旺已向校方道歉，不過也有學生向她道歉，認為是自己沒做功課「有錯在先」，其中一位學生杜安（Amarit Tuankham）指出，坤蘇達旺平時熱衷教學且樂於幫助學生，雖然有時情緒較為激動，但大家都沒想到她會發這麼大的脾氣，並為激怒她而感到抱歉，希望「她能回來繼續工作」。

不過，其中一名錄下過程的學生佩德莫德（Nantaporn Paedmod）則持相反意見，認為坤蘇達旺應受懲罰，因為自己沒做出任何足以讓她「如此失控」的行為，並拒絕道歉。

這起事件目前已回報給當地的中等教育服務辦公室，他們將針對是否讓坤蘇達旺重返教職崗位，或應該吊銷教師執照進行調查。

泰國一名女老師因學生沒寫作業，竟在課堂上「失控暴走」，除了將作業簿仍出教室外，還...
泰國一名女老師因學生沒寫作業，竟在課堂上「失控暴走」，除了將作業簿仍出教室外，還動手拍打學生頭部，整個過程被手機錄下，隨後她也遭學校停職處分。路透／Newsflare

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