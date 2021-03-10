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改變人們聽音樂方式 錄音帶發明人辭世 享壽94歲

編譯周辰陽／即時報導
卡式錄音帶發明人、荷蘭工程師奧騰斯（Lou Ottens）6日於德伊澤爾（Duizel）自宅過世，享耆壽94歲。(畫面翻攝：Netherlandsnewslive.com)
卡式錄音帶發明人、荷蘭工程師奧騰斯（Lou Ottens）6日於德伊澤爾（Duizel）自宅過世，享耆壽94歲。(畫面翻攝：Netherlandsnewslive.com)

BBC報導，卡式錄音帶發明人、荷蘭工程師奧騰斯（Lou Ottens）6日於德伊澤爾（Duizel）自宅過世，享耆壽94歲。

奧騰斯於1960年成為飛利浦（Philips）產品開發部門主管，帶領團隊開發卡式錄音帶，在1963年的柏林廣播電子展（Berlin Radio electronics fair）正式推出，很快就獲得極大成功，改變了人們聆聽音樂方式。

此外，奧騰斯也參與累計銷售量達2000億的雷射唱片（CD）的開發。當飛利浦於1982年展示第一個CD音響時，奧騰斯就稱，「從現在開始，傳統的唱片播放機就過時了」。

報導指許多日本企業曾複製多種尺寸的類似錄音帶，奧騰斯、飛利浦與索尼敲定協議，以他開發的錄音帶型號作為制式規格。不過，1986年從飛利浦退休的奧騰斯曾表示，最大的遺憾就是索尼打造出經典的卡式錄音帶隨身聽「Walkman」，而不是他效力的飛利浦。

卡式錄音帶問世50周年時，奧騰斯告訴《時代》雜誌，這個發明從第一天就造成「轟動」。BBC指卡式錄音帶全世界銷售量估計多達約1000億，人氣在近年更有捲土重來的跡象，像女神卡卡與殺手樂團都曾推出卡帶專輯與卡帶單曲。

索尼 退休 女神卡卡

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