菲律賓男團MV秀出南海仲裁古地圖 網友讚愛國

菲律賓男子團體SB19的新歌MV昨天上線,24小時內觀看次數達100萬次。由於MV最後出現菲律賓2015年呈交南海仲裁的古地圖,在社群媒體 引發討論,菲國網友大讚此舉愛國。

這支MV中出現的地圖是耶穌會教士佩德羅.穆利優.韋拉德(Pedro Murillo Velarde)於1734年所繪,被稱為「穆利優菲律賓群島地圖」(Murillo Map of the Philippine Archipelago)。菲律賓前大法官卡皮奧(Antonio Carpio)形容它是「菲律賓地圖之母」。

這份地圖上,黃岩島(Scarborough Shoal)名為Panacot,是當時的菲律賓領土,馬尼拉當局因此在將南海主權爭議提交仲裁期間,呈交這份地圖作為佐證。

對於SB19新歌MV出現這份地圖,菲國網友紛紛在社群媒體上科普它的起源和意義。

