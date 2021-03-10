德國外長：中俄侵犯人權 盼聯手美國展開制裁

德國外交部長馬斯。 路透

德國 外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，德國希望隨著美國總統拜登（Joe Biden）上任，德美兩國關係改善，將可能共同對中國和俄羅斯的侵犯人權行徑和其他相關行為展開制裁。

馬斯今天說，德美兩個跨大西洋夥伴應該一同行動，捍衛共同利益和價值，並對美國前總統川普（Donald Trump）執政時缺乏協調行動感到遺憾。

川普在執政期間，因為德國未能達到北大西洋公約組織（NATO）規定的國防經費分擔義務，加上德國堅持購買俄國天然氣 等貿易政策，因此對柏林當局施加龐大壓力。

馬斯在布魯金斯研究所（Brookings Institution）主辦的美德關係活動上表示：「我希望我們能在針對性制裁方面，回到跨大西洋共同立場，這是過去4年來不可能發生的。」

德國已經聯手歐盟（EU）夥伴對俄國祭出制裁，理由是莫斯科當局提供武器給烏克蘭的分離主義分子，並攻擊俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對人士。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）曾捍衛即將完工的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），表示這條將俄國天然氣運送到德國的管線是一項商業計畫。

梅克爾拒絕過川普的要求，即是德國轉向美國採購液化天然氣，而不仰賴俄國能源的構想。