薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

英國白金漢宮9日代女王發布一個非常簡短的聲明，回應哈利 王子的妻子梅根 在重磅專訪引爆的種族歧視 爭議。王室專家研究字裡行間的意思後，認為其中一句話別有深意，代表女王可能已問過被控的王室成員，並「得知另一個版本的故事」。

根據白金漢宮發布聲明，女王「得知過去幾年對哈利和梅根是如何充滿挑戰的全部情況，整個家族感到難過。所提出的問題令人不安，尤其是種族問題。儘管所回憶的事情或有些差異，王室認真看待這些問題，並會私下處理這些問題。哈利、梅根和亞契將永遠是我們所摯愛的家族成員」。

眾家英媒10日均將「儘管所回憶的事情或有些差異」一詞放上頭版，有網友指這句話其實是女王婉轉認為哈利與梅根的發言存在不少錯誤。

王室傳記作者包爾（Tom Bower）把話說得更直接，直指這是批評哈利梅根的迪士尼式幻想，「他們需要交代名字、時間與環境，才能讓指控正當化」。

包爾認為王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。他說，確立真相的時刻會到來，但女王先讓風暴平息是正確的一步。

王室作家丹皮爾（Phil Dampier）則相信，「女王的意思是，哈利與梅根可能給出他們的事件版本，或他們對於數年前談話的感受，女王沒有直指兩人在說謊，他們可能也沒有這個意思」，但「女王明顯已跟被控針對亞契（膚色）發表言論的人談過話，得知另一個版本的故事」。

丹皮爾還認為，女王首先要讓這一位資深王室成員的身分保密，「她知道這個人身分一旦曝光，不管對錯，民眾都永遠不會忘懷」。