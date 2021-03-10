非關疫情 這艘運煤輪因為澳中貿易戰等了269天才靠港

澳洲 銷往中國 煤炭遭禁，一度讓多達70艘貨輪和1400船員被迫中國港口外海，其中一艘竟等了長達269天，直到本月初才准卸貨。

彭博彙整資料發現，Topas號散裝貨輪去年6月便在渤海灣的京唐港下錨，終於在本月完成卸貨。耐不住269天的等待，Topas一度轉往南韓，目的可能讓船員能下岸換班。2月10日以來，另外等了200天以上的八艘運煤輪也陸續完成卸貨。

彭博引述知情人士報導，運煤輪獲准卸貨，只是對船員的原屬國家表達善意，並非有意放鬆對止澳煤進口。

船員因澳中貿易戰受困海上，已演變為北京和船員原屬國家之間另一爭執焦點。海事組織警告，船員夾處官方和買家之間，心理狀況堪慮，一邊是官方不讓他們卸貨，另一邊是買主也不放他們走。雪梨前鋒晨報早先報導，Anastasia 號商船有四名船員被列為有輕生之虞的觀察名單。

今年1月，印度 鋼鐵大亨 Naveen Jindal推特發文說，由於39名印度籍船員身陷海上，已形成人道危機，他準備「買下這些船的煤炭，只要能讓他們回家」。

據彭博整理的資料顯示，至少10艘於去年6月至10月在中國下錨的澳煤貨輪，今年轉運至印度。

北京當局迄未明文禁止澳洲煤炭進口，但中國的電力公司和鋼鐵業者去年10月中即口頭告知將停止使用澳煤。中國當局也從11月6日起下令貿易商停止採購煤炭在內的多項澳洲大宗商品。