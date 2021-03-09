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法教師遭極端分子斬首 原因竟是女學生翹課撒謊

編譯張君堯／綜合報導
法國歷史教師帕蒂去年10月遭當街斬首引發全球譁然，此案近日出現重大進展，一切都源自一名女學生的謊言，她因為蹺課被停學，才向父親謊稱帕蒂發表侮辱伊斯蘭教先知的言論。（路透／Abaca Press）
法國歷史教師帕蒂去年10月遭當街斬首引發全球譁然，此案近日出現重大進展，一切都源自一名女學生的謊言，她因為蹺課被停學，才向父親謊稱帕蒂發表侮辱伊斯蘭教先知的言論。（路透／Abaca Press）

法國47歲歷史教師帕蒂（Samuel Paty）去年10月遭當街斬首引發全球譁然，此案近日出現重大進展，一切都源自一名女學生的謊言，她因為蹺課被停學，才向父親謊稱帕蒂發表侮辱伊斯蘭教先知的言論，不料這個謊言竟釀成無法挽回的悲劇。

巴黎人報（Le Parisien）7日的報導指出，這名化名「Z」的13歲女學生，承認她錯誤的指控害死了老師。Z女去年10月因多次蹺課而遭校方停學，她因害怕被父親責罵所以編造謊言聲稱，老師叫穆斯林學生離開教室，才可以在課堂上展示「先知穆罕默德的裸體漫畫」。

事實上，去年10月6日帕蒂的課堂主題為「兩難」，以具爭議的《查理周刊》事件（Charlie Hebdo），讓學生討論「是否要當查理」，並出示穆罕默德的諷刺漫畫，但因為擔心漫畫內容可能造成穆斯林學生的不適，所以帕蒂告訴他們可以選擇閉上眼睛或暫離教室，而Z女當時根本沒去上那堂課。

兩天後，Z女向48歲父親布拉罕（Brahim Chnina）撒謊，表示帕蒂展示穆罕默德的裸體照片後，自己因提出反對意見而被停課兩天。布拉罕聽到後大為光火，並在臉書上先後發表兩則影片，先是譴責帕蒂的行為並要求校方將他解雇，第二則影片則指控帕蒂歧視、散播色情圖片，並在學校散播伊斯蘭恐懼。

這兩段影片在網路上瘋傳，一名18歲的車臣裔激進派少年安佐洛夫（Abdullakh Anzorov）看到影片後相當憤慨，10月16日便前往孔夫朗聖孔諾里訥（Conflans-Sainte-Honorine）中學，付錢給兩位學生叫他們指認正準備回家的帕蒂，隨後當街將他刺死並斬首。

據報導，案發後Z女還在法庭上堅持說詞，直到警方告訴她已有多名同學作證，表示「她當天並沒有來上課」，帕蒂當天也沒有強制穆斯林學生離開教室。

Z女的律師塔布拉（Mbeko Tabula）指出，這場慘劇的責任不該由該女學生一肩扛起，是因為其父親發布影片替教授冠上罪名，才導致後續螺旋式的反應。塔布拉強調女孩的確撒了謊，但其父親的後續行為明顯示過度反應。

警方透露，目前因「共謀策畫恐怖行動」接受調查的布拉罕，得知真相之後也相當悔恨、覺得自己「又笨又蠢」，也沒有想到自己的言論會被恐怖分子看見，聲稱「我從未想過要傷害任何人，很難想像是怎麼進展到這一步，我們失去一位歷史老師，所有人都認為是我的錯」。

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