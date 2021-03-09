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世界觀光組織：全球3成目的地仍禁國際旅遊

中央社布魯塞爾9日專電
美聯社
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2019冠狀病毒疾病變種病毒持續衝擊全球旅遊，聯合國世界觀光組織最新報告，截至2月初全球32%目的地全面禁止國際旅遊，其中包含台灣，另32%目的地要求附陰性檢測證明。

總部位於馬德里的聯合國世界觀光組織（UNWTO）3 月8日發布關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最新旅行限制報告，概述全球217個目的地的現行規定。

根據報告，截至2月初全球32%約69個目的地完全禁止國際旅遊服務，其中包括台灣，但報告以中國的一省稱呼台灣。

這69個目的地中超過38個目的地已經關閉至少40周。

且各大洲對旅行限制存在差異。在完全禁止遊客入境的69個目的地中，有30個在亞太地區、15個在歐洲、11個在非洲、10個在美洲、3個在中東。

這份報告指出，疫情大流行情勢依舊嚴峻，且變種病毒的出現使得許多政府取消鬆綁，反採取更加謹慎的態度。

此外全球亦有32%目的地要求國際遊客抵達時出示檢測陰性報告或抗體測試結果，另需留下聯繫方式進行追蹤或要求隔離措施。

世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）表示，國際旅遊產業攸關數百萬個工作，呼籲限制措施只是解決方案的一部分，必須基於最新的數據和分析，並持續檢討必要性，以安全可靠地重新啟動旅遊業。

台灣 觀光 變種病毒

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