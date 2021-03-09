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遭批應對不積極 世衛：大流行前多國對警告置若罔聞

中央社日內瓦8日綜合外電報導
世衛秘書長譚德塞(右)與公共衛生緊急計畫執行主任萊恩。(美聯社)
世衛秘書長譚德塞(右)與公共衛生緊急計畫執行主任萊恩。(美聯社)

距世界衛生組織（WHO）宣布新型冠狀病毒疫情全球「大流行」將屆一年，部分歐美人士仍在怪中國隱瞞疫情，但世衛今天表示，根本是有些國家對世衛所發緊急警示置若罔聞。

法新社報導，世衛2020年1月30日宣布新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）；PHEIC是國際衛生條例中最高級別的警戒。然而，直到世衛3月11日使用「大流行」一詞，許多國家才開始有所行動。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，世衛宣布PHEIC後，一些國家仍沒意識到新型冠狀病毒帶來的風險，當時中國以外地區的確診例不到100例，也無人病故。

譚德塞今天在記者會說：「我們仍須了解的是：為何有些國家對這些警告採取了行動，而另一些國家卻反應遲鈍。」

他堅稱世衛當時不斷提醒「全球有一絲機會做好準備，防範潛在的大流行病」，但隨越來越多國家淪陷與確診例不斷飆升後，世衛只能在3月11日宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已發展成全球「大流行」。

「必須搞清楚，我們並不是到這時才發出最高級別警戒。」

至於為何有些國家沒在COVID-19被歸為大流行前採取行動，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）直言，太多國家認為疫情與己無關。

萊恩表示，公眾可能未必對宣布PHEIC有感這他可以理解，但他要強調，世衛194個成員國可是很早以前就已同意將其當作「觸發集體行動以應對並遏止危機」的機制。

萊恩說：「是的，我們必須捫心自問也許該更高分貝示警，但我怕有些人需要的恐是助聽器。」他還打比方，就像水壩決堤時，住在低處的人會意識到風險趕快逃離，但住在山坡的人不到水淹上來都不會急。

「很多國家確實有聽進去並有所行動，然而我怕是太多國家覺得自己住在山頂可以看戲，根本沒意識到水也會淹上來吞掉他們。」

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，在中國武漢市發現新型冠狀病毒後，世衛已盡其所能與各國政府合作。

她指出，在疫情被歸類為大流行病的前幾週「我們已竭盡所能，每天通報疫情發展」，包括對這種病毒及其危害的了解。

根據法新社彙整的數據，自中國2019年12月爆出疫情以來，全球迄今已累計近260萬人病歿、1.16億人確診。

世衛 疫情 中國

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