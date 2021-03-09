刺胳針：印度本土研製疫苗Covaxin安全有效

圖為由印度本土研製的Covaxin疫苗。Getty Images

知名醫學期刊「刺胳針 」（The Lancet）檢驗印度 本土研製疫苗 Covaxin第2期臨床實驗數據後今天發表報告表示，Covaxin安全、具免疫性且沒有嚴重副作用。

印度中央政府在本土研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗Covaxin尚未提交第3期臨床實驗數據前，就核准這支疫苗緊急使用授權，引發外界質疑疫苗安全性，且導致許多印度民眾及醫護人員拒絕接種疫苗。

在「刺胳針」期刊根據Covaxin第2期臨床實驗數據判定這支疫苗安全、具免疫性且沒有嚴重副作用後，是否會讓印度民眾恢復信心，進而增加接種印度本土疫苗的速度，還有待觀察。

印度媒體Livemint引述「刺胳針」報告指出，雖然無法只根據第2期臨床實驗數據就可推論疫苗的有效性，但由巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）製造的Covaxin疫苗是安全且具免疫功效的。

「刺胳針」表示，在Covaxin第1階段臨床實驗中，所有參與實驗的受測者在施打第二劑疫苗後的3個月間，都出現高中和的抗體反應。

這份報告說，在Covaxin第2階段臨床實驗中，受測者出現更好的反應原性（reactogenicity）和安全結果，且比第1期臨床實驗增強了免疫力。

印度本土研製的Covaxin是由官方印度醫學研究委員會與印度國家病毒研究所合作研發，再交由巴拉特生技公司生產。

巴拉特生技3日宣布，根據Covaxin第3期臨床實驗結果，對新冠肺炎防疫有效率達81%，且可有效預防英國和其他變種病毒株。

由於印度禁止被列入首波接種新冠肺炎疫苗的3億民眾選擇要施打哪一款疫苗，在許多人對Covaxin疫苗安全擔憂之下，拒絕接種疫苗，導致疫苗接種普及率進展緩慢。