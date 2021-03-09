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義大利將生產俄國COVID-19疫苗 歐盟國家首例

中央社羅馬9日綜合外電報導
圖為俄國研發的「衛星-V」COVID-19疫苗。美聯社
圖為俄國研發的「衛星-V」COVID-19疫苗。美聯社

義大利-俄羅斯商會今天表示，俄羅斯直接投資基金（RDIF）已與瑞士阿迪恩藥廠簽約，將在義大利生產俄國研發的「衛星-V」COVID-19疫苗，是在歐盟國家生產這支疫苗的首例。

義大利-俄羅斯商會（Italian-Russian Chamber of Commerce）發言人馬吉（Stefano Maggi）告訴法新社，今年7月開始，將在阿迪恩（Adienne）藥廠位於義大利北部倫巴底大區（Lombardy）的工廠生產衛星-V（Sputnik V）疫苗。

馬吉還說：「從（今年）7月1日到明年1月1日間，將生產1000萬劑疫苗。」他並表示，這是就衛星-V疫苗在歐洲聯盟（EU）境內生產達成的首份歐洲層級協議。

至今有數個歐盟國家已經開始分發衛星-V疫苗，但這支疫苗尚未獲得歐盟藥物監管機關批准。

總部設在荷蘭阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）上週對衛星-V疫苗展開批次審查，這是疫苗取得歐盟核准前的重要一道關卡，並有機會成為歐盟批准使用的首支非西方國家疫苗。

馬吉說：「如果7月1日前疫苗沒有在歐洲獲得批准，（在義大利）生產的疫苗將由俄羅斯主權基金買下，並在獲准使用衛星-V疫苗的國家進行分發。」

義大利衛生部不願就此協議置評，法新社也無法立即與阿迪恩藥廠取得聯繫。

歐盟目前批准輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）和AZ牛津（AstraZeneca/Oxford）共3支2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

疫苗 歐盟 義大利

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