我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

緬甸軍警徹夜包圍仰光1公寓 聯合國施壓下 上百人脫困

中央社仰光9日綜合外電報導
緬甸軍警使用推土機破壞示威者設置的路障。(美聯社)
緬甸軍警使用推土機破壞示威者設置的路障。(美聯社)

數以百計年輕緬甸抗議群眾昨晚被安全部隊圍堵在大城仰光的三橋區（Sanchuang）。運動人士今天說，在西方大國和聯合國呼籲緬甸軍警收手後，示威者得以脫困。

自緬甸軍方於2月1日發動奪權政變之後，三橋區群眾每天示威，數以千計的人也違抗宵禁，走上仰光街頭，支持三橋區的年輕群眾。

影片來源：YouTube Fortify Rights頻道

緬甸軍方接管政權，逮捕民選政府領袖翁山蘇姬，使得這個國家陷入動盪。一個維權團體表示，軍警迄今已殺害逾60名抗議人士、拘留超過1800人。

在三橋區，警方昨天宣布要檢查屋宅，看是否有任何來自三橋區以外的人，並將懲罰任何藏匿外來者的人。

路透社報導，青年運動者沙亞孟（Shar Ya Mone）說，她原本與其他15到20人一起待在一棟建築裡，現在可以回家了；她透過電話表示，「有很多人提供免費便車，大家都很歡迎示威者」，她矢言繼續抗爭，「直到獨裁政權終結」。

另一名示威者在社群媒體發文說，軍警撤退後，他們得以在清晨5時左右離開。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）先前呼籲軍警「盡其所能地克制」，安全釋放所有示威群眾，不要採取暴力、不要逮捕他們；美國和英國駐緬甸大使館也響應古特瑞斯的呼聲。

一個維權團體表示，軍警大肆搜查三橋區屋宅後，約50人被捕，且搜索還在持續。軍方發言人尚未回應記者詢問。

國營的緬甸廣播電視台（MRTV）稍早提到：「政府的耐心已告罄，雖然試圖在鎮暴時將傷亡降到最小程度，但多數人尋求徹底穩定，並要求採取更有效措施來對付暴動。」

緬甸 聯合國 社群媒體

上一則

大馬尼拉確診再現高峰 馬尼拉市長警告可能封城

下一則

義大利將生產俄國COVID-19疫苗 歐盟國家首例

延伸閱讀

緬甸民眾遭血腥鎮壓 修女下跪求警別開槍

緬甸民眾遭血腥鎮壓 修女下跪求警別開槍
緬甸大罷工示威再傳3死 軍警深夜闖民宅逮抗議者

緬甸大罷工示威再傳3死 軍警深夜闖民宅逮抗議者
瞄準平民「爆頭狙殺」 緬甸鎮壓血腥放肆

瞄準平民「爆頭狙殺」 緬甸鎮壓血腥放肆
緬甸軍警搜查媒體 5家獨立媒體執照遭撤銷

緬甸軍警搜查媒體 5家獨立媒體執照遭撤銷

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王（左）、王儲查理（左二）和妻子卡蜜拉（左三）、威廉王子（右二）和妻子凱特（右）將一起出席一項慶祝大英國協日的活動。圖為他們去年3月王室出席大英國協日禮拜的資料照片。（路透）

英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

2021-03-06 22:33
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症
南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔
庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃