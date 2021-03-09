緬甸軍警徹夜包圍仰光1公寓 聯合國施壓下 上百人脫困
數以百計年輕緬甸抗議群眾昨晚被安全部隊圍堵在大城仰光的三橋區（Sanchuang）。運動人士今天說，在西方大國和聯合國呼籲緬甸軍警收手後，示威者得以脫困。
自緬甸軍方於2月1日發動奪權政變之後，三橋區群眾每天示威，數以千計的人也違抗宵禁，走上仰光街頭，支持三橋區的年輕群眾。
影片來源：YouTube Fortify Rights頻道
緬甸軍方接管政權，逮捕民選政府領袖翁山蘇姬，使得這個國家陷入動盪。一個維權團體表示，軍警迄今已殺害逾60名抗議人士、拘留超過1800人。
在三橋區，警方昨天宣布要檢查屋宅，看是否有任何來自三橋區以外的人，並將懲罰任何藏匿外來者的人。
路透社報導，青年運動者沙亞孟（Shar Ya Mone）說，她原本與其他15到20人一起待在一棟建築裡，現在可以回家了；她透過電話表示，「有很多人提供免費便車，大家都很歡迎示威者」，她矢言繼續抗爭，「直到獨裁政權終結」。
另一名示威者在社群媒體發文說，軍警撤退後，他們得以在清晨5時左右離開。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）先前呼籲軍警「盡其所能地克制」，安全釋放所有示威群眾，不要採取暴力、不要逮捕他們；美國和英國駐緬甸大使館也響應古特瑞斯的呼聲。
一個維權團體表示，軍警大肆搜查三橋區屋宅後，約50人被捕，且搜索還在持續。軍方發言人尚未回應記者詢問。
國營的緬甸廣播電視台（MRTV）稍早提到：「政府的耐心已告罄，雖然試圖在鎮暴時將傷亡降到最小程度，但多數人尋求徹底穩定，並要求採取更有效措施來對付暴動。」
上一則
大馬尼拉確診再現高峰 馬尼拉市長警告可能封城
下一則
FB留言