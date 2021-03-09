緬甸軍警徹夜包圍仰光1公寓 聯合國施壓下 上百人脫困

緬甸軍警使用推土機破壞示威者設置的路障。(美聯社)

數以百計年輕緬甸 抗議群眾昨晚被安全部隊圍堵在大城仰光的三橋區（Sanchuang）。運動人士今天說，在西方大國和聯合國 呼籲緬甸軍警收手後，示威者得以脫困。

自緬甸軍方於2月1日發動奪權政變之後，三橋區群眾每天示威，數以千計的人也違抗宵禁，走上仰光街頭，支持三橋區的年輕群眾。

影片來源：YouTube Fortify Rights頻道

緬甸軍方接管政權，逮捕民選政府領袖翁山蘇姬，使得這個國家陷入動盪。一個維權團體表示，軍警迄今已殺害逾60名抗議人士、拘留超過1800人。

在三橋區，警方昨天宣布要檢查屋宅，看是否有任何來自三橋區以外的人，並將懲罰任何藏匿外來者的人。

路透社報導，青年運動者沙亞孟（Shar Ya Mone）說，她原本與其他15到20人一起待在一棟建築裡，現在可以回家了；她透過電話表示，「有很多人提供免費便車，大家都很歡迎示威者」，她矢言繼續抗爭，「直到獨裁政權終結」。

另一名示威者在社群媒體 發文說，軍警撤退後，他們得以在清晨5時左右離開。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）先前呼籲軍警「盡其所能地克制」，安全釋放所有示威群眾，不要採取暴力、不要逮捕他們；美國和英國駐緬甸大使館也響應古特瑞斯的呼聲。

一個維權團體表示，軍警大肆搜查三橋區屋宅後，約50人被捕，且搜索還在持續。軍方發言人尚未回應記者詢問。

國營的緬甸廣播電視台（MRTV）稍早提到：「政府的耐心已告罄，雖然試圖在鎮暴時將傷亡降到最小程度，但多數人尋求徹底穩定，並要求採取更有效措施來對付暴動。」