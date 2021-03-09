大馬尼拉確診再現高峰 馬尼拉市長警告可能封城

菲律賓，一市民走過畫滿醫護畫像的壁畫。(美聯社)

菲律賓新冠肺炎確診數今天突破60萬例。世界衛生組織官員說，大馬尼拉地區病例數目前處於另一個高峰；馬尼拉市長莫雷諾表示，若病例數持續攀升，他可能下令全市封城 。

菲律賓今天通報新增2668例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例、7人不治，累計確診病例達60萬428例，已有1萬2528人病逝。

3月5日到8日，菲律賓每天新增病例數都突破3000例，創下去年10月以來新高。雖然今天通報確診數略微下滑，但菲國衛生部表示，由於8家檢驗機構未能及時通報確診病例，他們的數據並未涵蓋在今天的總數中。

菲律賓新增確診數居高不下，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也對大馬尼拉地區病例數攀升表示關切，但總統發言人羅奎（Harry Roque）昨天說，杜特蒂當局一年來抗疫表現「優異」。

他表示：「我們很優異。我們控制了這個疾病傳播，尤其是跟擁有更現代化醫院的富裕國家相較。」

針對菲國疫情 ，有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，世界衛生組織（WHO）駐菲代表阿貝亞辛格（Rabindra Abeyasinghe）今天說，由於前幾個月大馬尼拉地區疫情未緩和，他不會把近來的病例數攀升歸為「第二波疫情」，「應該是目前這波疫情的另一個高峰」。

大馬尼拉地區由馬尼拉市、奎松市（Quezon）、聖胡安市（San Juan）等16個城市和巴特羅斯鎮（Pateros）組成。

為防堵疫情擴散，各地方政府陸續展開更嚴格的宵禁 或小規模社區封鎖。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，卡羅肯市（Caloocan）和聖胡安市分別延長宵禁時間或展開宵禁；奎松市則有12個社區先後進入短期封鎖。

馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）下令封鎖兩間旅館和兩個菲國基層行政區，並表示若病例數持續攀升，他可能下令全市封城。

莫雷諾說：「我可以這麼做，而且我們會這麼做，以確保每個人的安全。」