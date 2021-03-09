再度不甩核協議！伊朗開始以新離心機濃縮鈾

聯合國國際原子能總署8日表示，伊朗已開始使用第3組先進的IR-2m離心機，在納坦茲（Natanz）地下工廠濃縮鈾。圖為聯合國國際原子能總署外的伊朗國旗。（路透）

聯合國國際原子能總署（IAEA）今天告訴會員國，伊朗 已開始使用第3組先進的IR-2m離心機，在納坦茲（Natanz）地下工廠濃縮鈾，更進一步違反德黑蘭2015年簽訂的核協議。

這是伊朗最近加快違反協議限制的部分舉動。根據伊朗核協議，伊朗約束核子活動以換取減輕金融制裁。

2018年時任美國總統川普 退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA）之後，伊朗開始違反協議限制，最近伊朗加速違反協議，目的似乎是想加強對川普後繼者拜登 （Joe Biden）施壓。

拜登希望重返協議，但華府與德黑蘭卻因喬不定哪方應該先有動作而陷入僵局。

核子協議只允許伊朗以第一代IR-1離心機在納坦茲商業級的地下燃料濃縮廠（Fuel Enrichment Plant, FEP）濃縮鈾。

但去年11月，伊朗開始使用IR-2m離心機在納坦茲濃縮鈾。

國際原能總署在路透社取得的報告中說：「2021年3月7日，總署在納坦茲地下燃料濃縮廠確認：伊朗已開始把天然UF6注入174 IR-2m離心機的第3個串列（cascade）。」

所謂UF6就是六氟化鈾（uranium hexafluoride），注入離心機提煉的鈾就是六氟化鈾形式。

國際原能總署的報告還說：「174 IR-2m第4個串列已經安裝，但尚未注入天然UF6。現在正在安裝IR-2m第5個串列，第6個IR-2m串列安裝尚未展開。」