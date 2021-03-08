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英媒：哈利、梅根如同按下核按鈕 女王急開會討論

編譯徐榆涵／綜合報導
英國各家媒體8日紛以頭版刊登哈利王子和梅根的專訪內容。（Getty Images）
英國各家媒體8日紛以頭版刊登哈利王子和梅根的專訪內容。（Getty Images）

英國哈利王子與妻子梅根接受節目主持人歐普拉的獨家專訪昨在美國CBS震撼首播，對王室體系做出不少驚駭指控。對此，英國女王伊莉莎白二世據傳已與查理王儲和威廉王子等王室成員進行緊急討論，以想辦法如何接招回應。

梅根接受歐普拉訪問時爆料，王室不願封兒子亞契為王子，甚至還有一名王室成員擔心未出世的亞契膚色有多黑；此外，還指責王室未能支持一度有自殺念頭的她，讓她感到相當失望。

隨著王室被迫要在今天發表聲明的壓力愈來愈大，王室內部人士形容，王室目前陷入「震驚和悲傷」情緒，哈利王子如同對自己家人按下「核按鈕」。

每日郵報報導，王室成員收看專訪直播後，隔日早晨立即召開緊急會議，高級官員和高級王室成員以視訊和電話方式參與，而女王、查理王子和威廉王子都有參與談話。

有消息人士透露，曾經很支持哈利與梅根的王室職員都對專訪內容感到「憤怒和失望」。

英國私人民調機構yougov於8日對2000多名英國成年人進行的民調顯示，47%受訪者認為哈利夫婦接受專訪並不恰當，33%不同情兩人，29%的人表示有點同情。

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