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哈利王子：我受困於王室體制 父親兄長也是

中央社倫敦8日專電
英國哈利王子(右二)表示，若不是因為梅根(右三)，他做不到離開王室，因為他「被困在體制裡」，父親查爾斯王子(左二)和哥哥威廉王子(中)同樣受困。(美聯社)
英國哈利王子(右二)表示，若不是因為梅根(右三)，他做不到離開王室，因為他「被困在體制裡」，父親查爾斯王子(左二)和哥哥威廉王子(中)同樣受困。(美聯社)

英國哈利王子在專訪中表示，若不是因為梅根，他做不到離開王室，因為他「被困在體制裡」。父親查爾斯王子和哥哥威廉王子同樣受困，他深感同情。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，於美國洛杉磯時間7日傍晚5時（英國8日凌晨1時）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS ）播出，英國8日晚上在獨立電視台（ITV）播出。

歐普拉在訪談中問到哈利與梅根脫離英國王室（Megxit）最敏感的問題，就是背後是否由梅根策畫。梅根回答：「你不覺得這很沒有邏輯嗎？我為了他放棄一切。」

歐普拉轉而問哈利，如果不是為了梅根，他是否會退居王室幕後。哈利說：「答案是不。我辦不到。我自己也被困住了。」歐普拉追問，一個王子怎麼可能被困住。

哈利回答：「我被困在體制裡。我的父親和哥哥也被困住了。他們沒辦法離開，我對此深感同情。」

談到父子關係，哈利停頓了一下表示：「我感到失望，因為他經歷過類似的事情，他知道這種痛苦，而且亞契（Archie）是他的孫子。但同時，我當然會永遠愛他。儘管發生過許多傷人的事情，我依舊會把嘗試修復這段關係視為優先事項之一。」

至於哥哥威廉王子，哈利表示，他同樣深愛著哥哥，兩人一起經歷過地獄，「但我們現在處於不同的道路」。

對於外界稱兩人為「撈錢王室」，兩人堅稱絕非起初意圖。哈利表示，他和梅根與Netflix和Spotify簽約「不在計畫中」；會這麼做是因為「家族真的切斷對我的金援」，而他必須支付保全費用。但他表示，母親有留給他一筆錢。

哈利在訪談中不時把他和梅根的處境拿來與母親黛安娜王妃對比。

他對歐普拉說：「我真的很放鬆，很開心能坐在這裡和妳說話，身旁有我的妻子。難以想像那麼多年，她獨自要怎麼走過來。對我們而言，這已經是難以想像的艱難，但至少我們還有彼此。」

歐普拉在專訪尾聲再度追問，梅根透露有王室成員和哈利討論兩人孩子的膚色會有多黑。哈利表示：「那段對話我永遠不會公開。」

哈利 梅根 歐普拉

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