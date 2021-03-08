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緬甸軍警搜查媒體 5家獨立媒體執照遭撤銷

中央社曼谷8日專電

緬甸獨立媒體「今日緬甸」的辦公室今天遭到軍警搜查，而包括今日緬甸在內共有5家獨立媒體的執照遭到撤銷。緬甸媒體工作者憂心表示，軍方恐將全面收緊新聞自由。

緬甸軍方在2月1日發動政變，成千上萬民眾上街頭抗議，軍政府以大規模武力鎮壓示威者，同時也逮捕了在現場報導的記者。

軍政府今天更大動作搜查媒體，獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）晚間發布聲明指出，今天下午軍警搜查了今日緬甸的辦公室，破壞上鎖的門，扣留了電腦、印表機以及一部分的資料伺服器。

聲明指出，今日緬甸的新聞工作人員已從1月28日開始不在辦公室工作，所以今天沒有人被逮捕；不過今日緬甸的記者凱宗暖（Kay Zon Nway）2月在抗爭現場做直播時遭到軍警逮捕，預計被拘禁到3月12日。

今日緬甸的總編綏溫（Swe Win）指出，軍警今天的搜查證實了大家的猜測，軍方不打算讓緬甸有任何新聞自由。綏溫表示，今日緬甸繼續報新聞，就代表著他們的工作人員冒著被殺或是被關的風險，「但可以確定的是，我們不會停止報導軍方在全緬甸犯下的巨大罪行。」

今日緬甸在內等多家獨立媒體曾在2月25日發表聯合聲明指出，他們會秉持著新聞自由和新聞倫理持續報導新聞，並拒絕接受軍政府對媒體下的指導命令。

一位在仰光不具名的媒體工作者告訴中央社，之前軍警都是逮捕個別記者，這是軍方第一次直接瞄準媒體，讓在緬甸獨立媒體的壓力會越來越大，「我很擔心軍方是否打算全面收緊新聞自由」。

國營的緬甸廣播電視台（MRTV）今天晚間報導指出，5家獨立媒體包括DVB、7 Days、今日緬甸、Mizzima以及Khitthit media執照都被撤銷。

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