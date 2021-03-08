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緬甸全國大罷工反政變 3名示威者遭擊斃

中央社仰光8日綜合外電報導
緬甸當局以致命武力對付示威。(Getty Images)
緬甸當局以致命武力對付示威。(Getty Images)

緬甸當局上周 末夜間突襲及逮捕示威者後，全國各地抗議人士今天展開罷工行動，試圖癱瘓國內經濟，期間有3名反政變示威者遭到擊斃。

緬甸軍方2月1日發動政變，廢黜民選政府領導人翁山蘇姬，引發反對新軍政府的大規模示威，從此國內處於動蕩之中。軍警對示威者採取的鎮壓措施日漸殘暴，迄今導致50多人喪生、逮捕近1800人。

但示威者仍不畏風險，在商業首都仰光（Yangon）部分地區、第二大城瓦城（Mandalay）及全國各地其他城鎮集會。在部分地區，當局再次以武力回應。

在北部密芝那市（Myitkyina），安全部隊與投擲石塊的抗議者在街上發生衝突，期間對他們使用催淚瓦斯及開火。

這起事件的臉書直播顯示，示威者拖著數名受傷同伴的手腳離開現場，趕緊將他們送醫。另有駭人影像顯示，當醫療人員急忙試圖搶救他們的生命時，他們的身體在床上流著鮮血。

影片中，有一名男子臉部朝下，部分頭骨外露。一名醫療人員告訴法新社：「有兩名男子當場遭到擊斃，另有3人手臂中彈，包括一名女子。我們正要將屍體送交家屬。」

一名目擊者及一名急救官員告訴法新社，在伊洛瓦底江三角洲（Irrawaddy Delta）匹本鎮（Pyapon），有一名示威者遭到擊斃。

緬甸 翁山蘇姬 臉書

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