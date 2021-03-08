印度法官要性侵犯娶被害人 民眾火大連署促下台

印度女性在國際三八婦女節上街抗爭。(美聯社)

印度性侵 問題嚴重。當地媒體報導，最高法院首席大法官鮑德日前審理案件時要求性侵犯娶被害人以逃避法律制裁，引發印度人權團體抨擊，甚至有民眾連署，要求他辭職。

印度性侵問題持續存在，向來是國際社會和婦女團體關切的問題，尤其是在國際三八婦女節備受關注。

拉吉斯坦省（Rajasthan）官員今天證實，1名26歲女子到阿爾瓦縣（Alwar）一間警察 局投訴丈夫相關問題，卻遭負責此案的50多歲警察和警察局副局長性侵3次，事發地點就在警察局的院子內。

此外，印度執政黨政治人物及許多持印度教至上民族主義的高層人士，多數都曾有過「婦女遭性侵可能是未能潔身自愛（如衣著暴露、夜間出門）」的言論與觀念，對解決性侵問題雪上加霜。

印度最高法院首席大法官鮑德（SA Bobde）1日在最高法院合議庭審理一名被控性侵女學生的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）技術員申請保釋案時，提出要被告娶被害人的建議，因而遭到女權和民權人士抨擊。

新德里電視台（NDTV）引述上述性侵案被告委任律師說，鮑德告訴他和當事人，如果被告願意娶被害人，法院可以提供協助，否則被告將失業且入獄。

報導引述被告律師說法指出，鮑德當時表示，「我們（最高法院合議庭）沒有強迫你（娶女學生），因為你可能會宣稱法院強迫你娶女學生」。

鮑德上述言論傳出後，立刻引起印度許多女權人士、維權人士、知名作家和藝術家抗議，指責鮑德的言論等於鼓勵性侵犯以婚姻作為解決性侵案的靈丹妙藥；他們寫信給鮑德，要求他收回相關言論且道歉，甚至還有超過5000人連署，要求鮑德辭職。

鮑德今天利用國際三八婦女節之際對外表示，「我們沒有要求性侵案被告娶被害人，我們沒有說出『娶』誰這樣的字眼」；他還強調，最高法院一向給予女性最高的尊重。

許多印度網友仍不買帳，指控鮑德的行為對女性沒有任何尊重，留言要求鮑德下台。

印度許多性侵案被告會在法院求情，希望以娶被害人的方式，逃避法律制裁。