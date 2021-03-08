梅根、哈利激起英國民眾怒火 疾呼廢了他們貴族頭銜！

皮爾斯摩根視英國王子和妻子為死對頭，攻擊不遺餘力。圖／路透資料照片

英國哈利 王子與妻子梅根 在歐普拉的電視專訪中炮轟被皇室虧待、梅根甚至指出皇室種族歧視、擔心她的兒子亞契膚色若太黑會影響整體皇室形象而不願意授予亞契王子頭銜，她更再三強調皇室人員滿嘴謊言，並沒有如當初的態度一樣保護所有成員，相當不給皇室人員面子。這種毫不保留的態度，令英國許多皇室支持者怒火高漲，在社群網站上疾呼哈利與梅根應該被廢了公爵、公爵夫人的頭銜。

早先哈利與梅根要接受歐普拉訪問的風聲一傳出，英國皇室立刻如臨大敵，擔憂兩人在節目上的言論會破壞皇室形象、造成君主立憲制的危機，然而在專訪終於在美國CBS播出後，英國還是有不少皇室支持者沒有改變態度，反而憎恨哈利、梅根，認為他們對伊莉莎白二世女王不敬，也對皇室不尊重，簡直不配再擁有薩塞克斯公爵與公爵夫人的封號，直呼要女王趕快將他們打為平民。

梅根的死對頭—英國名嘴皮爾斯摩根，自認曾經遭到梅根虧待，稱梅根曾經與他非常要好，還會把在「無照律師」中的演出拿來跟他討論，但在結識哈利後就把他踢到一邊、再也不理，自此他就視梅根如眼中釘，攻擊她不手軟。皮爾斯自然沒放過這次機會，表示哈利居然讓全世界看到他恨自己的家庭、恨君主體制、恨自己的國家，簡直是對女王無恥的背叛，相當下流。

和英國人的反應180度不同，是美國名人與民眾對梅根的支持，稱她和哈利既誠實又勇敢，認為倘若連她在皇室內部都會被種族歧視，更何況一般的黑人女性，他們能夠勇於掙脫這種生活，還蠻了不起，更有人形容梅根目前的生活是當年黛安娜應該擁有的，假如黛安娜身旁的人也能這麼勇敢，雖然梅根的生活仍不是沒有痛苦，但至少已經沒有牢籠幫她束縛住。