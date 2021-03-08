我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員布朗特 宣布明年退休不再選 牽動兩黨布局

歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

梅根、哈利激起英國民眾怒火 疾呼廢了他們貴族頭銜！

記者蘇詠智／即時報導
皮爾斯摩根視英國王子和妻子為死對頭，攻擊不遺餘力。圖／路透資料照片
皮爾斯摩根視英國王子和妻子為死對頭，攻擊不遺餘力。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根在歐普拉的電視專訪中炮轟被皇室虧待、梅根甚至指出皇室種族歧視、擔心她的兒子亞契膚色若太黑會影響整體皇室形象而不願意授予亞契王子頭銜，她更再三強調皇室人員滿嘴謊言，並沒有如當初的態度一樣保護所有成員，相當不給皇室人員面子。這種毫不保留的態度，令英國許多皇室支持者怒火高漲，在社群網站上疾呼哈利與梅根應該被廢了公爵、公爵夫人的頭銜。

早先哈利與梅根要接受歐普拉訪問的風聲一傳出，英國皇室立刻如臨大敵，擔憂兩人在節目上的言論會破壞皇室形象、造成君主立憲制的危機，然而在專訪終於在美國CBS播出後，英國還是有不少皇室支持者沒有改變態度，反而憎恨哈利、梅根，認為他們對伊莉莎白二世女王不敬，也對皇室不尊重，簡直不配再擁有薩塞克斯公爵與公爵夫人的封號，直呼要女王趕快將他們打為平民。

梅根的死對頭—英國名嘴皮爾斯摩根，自認曾經遭到梅根虧待，稱梅根曾經與他非常要好，還會把在「無照律師」中的演出拿來跟他討論，但在結識哈利後就把他踢到一邊、再也不理，自此他就視梅根如眼中釘，攻擊她不手軟。皮爾斯自然沒放過這次機會，表示哈利居然讓全世界看到他恨自己的家庭、恨君主體制、恨自己的國家，簡直是對女王無恥的背叛，相當下流。

和英國人的反應180度不同，是美國名人與民眾對梅根的支持，稱她和哈利既誠實又勇敢，認為倘若連她在皇室內部都會被種族歧視，更何況一般的黑人女性，他們能夠勇於掙脫這種生活，還蠻了不起，更有人形容梅根目前的生活是當年黛安娜應該擁有的，假如黛安娜身旁的人也能這麼勇敢，雖然梅根的生活仍不是沒有痛苦，但至少已經沒有牢籠幫她束縛住。

哈利王子護妻招來英國民眾反感，直呼剝奪他們的貴族頭銜。圖／路透資料照片
哈利王子護妻招來英國民眾反感，直呼剝奪他們的貴族頭銜。圖／路透資料照片
梅根專訪播出後，立刻成為英國媒體頭條。（美聯社）
梅根專訪播出後，立刻成為英國媒體頭條。（美聯社）
梅根（左）接受歐普拉的專訪，引發英美兩地觀眾兩極觀感。（美聯社）
梅根（左）接受歐普拉的專訪，引發英美兩地觀眾兩極觀感。（美聯社）

梅根 哈利 英國

上一則

軍政府致命武力鎮壓示威 H&M停止從緬甸下訂單

下一則

印度法官要性侵犯娶被害人 民眾火大連署促下台

延伸閱讀

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫
梅根：王室不想讓亞契當王子 出生前還討論他會有多黑

梅根：王室不想讓亞契當王子 出生前還討論他會有多黑
防黛妃悲劇重演 梅根請求王室提供維安

防黛妃悲劇重演 梅根請求王室提供維安
王室出手反擊？諷哈利、梅根專訪是「馬戲團表演」

王室出手反擊？諷哈利、梅根專訪是「馬戲團表演」

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王（左）、王儲查理（左二）和妻子卡蜜拉（左三）、威廉王子（右二）和妻子凱特（右）將一起出席一項慶祝大英國協日的活動。圖為他們去年3月王室出席大英國協日禮拜的資料照片。（路透）

英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

2021-03-06 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師
歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我
國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領
真相大反轉！梅根首度澄清：當年是凱特把我氣哭

真相大反轉！梅根首度澄清：當年是凱特把我氣哭
梅根：王室不想讓亞契當王子 出生前還討論他會有多黑

梅根：王室不想讓亞契當王子 出生前還討論他會有多黑