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教宗會見敘利亞「伏屍男童」父親 聆聽難民心聲籲團結

編譯張君堯／即時報導
84歲的教宗方濟各結束訪伊的最後一場公開活動後，在伊拉克北部庫德族自治區首府阿比爾會見亞藍的父親庫迪（左）。美聯社
84歲的教宗方濟各結束訪伊的最後一場公開活動後，在伊拉克北部庫德族自治區首府阿比爾會見亞藍的父親庫迪（左）。美聯社

羅馬天主教教宗在造訪伊拉克的最後一夜，會見已故敘利亞男童亞藍（Alan Kurdi）的父親，亞藍一家2015年搭船逃離故鄉，船隻卻不幸覆沒，僅一人倖存，亞藍沒了氣息的弱小身軀被海浪沖上土耳其海灘，伏屍海灘的照片曝光後震驚全球，成為移民苦難的象徵。

84歲的教宗方濟各（Pope Francis）結束訪伊的最後一場公開活動後，在伊拉克北部庫德族自治區首府阿比爾（Arbil）會見亞藍的父親庫迪（Abdullah Kurdi）。

據教廷今天公布的照片顯示，教宗舉起右手，眼神專注地看著庫迪，似乎是在賜福予他，庫迪則微微低頭，教廷的聲明指出「教宗和庫迪談了很久，傾聽一位痛失至親的父親的痛苦」。

庫迪也感謝教宗關心這場悲劇和「所有尋求體諒、和平與安全，冒著生命危險遠離家園的那些移民」。庫迪一家人最初來自敘利亞北部科巴尼（Kobane），原本盼望有朝一日能在加拿大落地生根。

不過這個「移民夢」最後成了夢魘，2015年9月2日，庫迪一家搭乘走私船前往希臘途中船隻翻覆，3歲的亞藍和哥哥加利普（Galip）及母親蕾哈娜（Rehanna）不幸溺斃，遺體被沖到土耳其博德魯姆（Bodrum）沙灘上，僅庫迪一人獨活，目前住在伊拉克北部。

教宗昨天在伊拉克南部的跨信仰禮拜中呼籲戰後「團結」，9日將返回羅馬，但他表示，自己會一直把伊拉克「放在心上」。

亞藍一家2015年搭船逃離故鄉，船隻卻不幸覆沒，僅一人倖存，亞藍沒了氣息的弱小身...
亞藍一家2015年搭船逃離故鄉，船隻卻不幸覆沒，僅一人倖存，亞藍沒了氣息的弱小身軀被海浪沖上土耳其海灘，伏屍海灘的照片曝光後震驚全球，成為移民苦難的象徵。路透社

教宗 移民 方濟各

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