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日相菅義偉傳4月應邀訪美 可望成拜登首位會面領袖

記者蔡佩芳／綜合報導
日本首相菅義偉。（路透）
日本首相菅義偉。（路透）

日本首相菅義偉傳出可能在4月應邀訪美，若實現，可望成為拜登政權上台後，第一位訪美的外國領袖。日本官房長官加藤勝信8日上午表示，菅義偉訪美計畫將會視疫情變化，希望盡可能早日實現。

加藤8日上午在例行記者會被問到菅義偉出訪一事表示，關於出訪的具體時程等，現階段都尚未定案。但也強調，對於菅義偉訪美、舉行美日峰會，將會視疫情變化，希望能早日實現。

日本時事通訊媒體引述美國媒體AXIOS報導，拜登政府擬邀請菅義偉4月中訪美，屆時將舉行美日峰會。若實現，這將是拜登上台後，首次訪美、也是首位與拜登面對面會談的外國領袖。拜登政權將防疫視為最優先，對於訪問其他國家或邀請他國元首訪美，態度謹慎。原本拜登與加拿大總理杜魯道二月初曾有意舉行峰會，最後仍以視訊模式進行。

時事通訊並指出，拜登政權評估舉行面對面會談的美日峰會，主要考量為對抗中國威脅，中國在印度太平洋區域不論經濟、軍事影像力都不斷在增強，美方希望藉此對國內外展示對美日同盟的重視。

美、日、印、澳四方峰會預定在月中以視訊方式舉行，也是四國首次峰會；此外，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁預定15日前後訪問日本，將與外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫舉行外交和防務的安保會議（2+2），並拜會菅義偉。

拜登 菅義偉 日本

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