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美韓談成軍費協定 首爾「有意義」增加分攤金額

編譯季晶晶／綜合報導
美國和南韓7日敲定軍費分攤。（取材自推特@StateDeptPM）
美國和南韓7日敲定軍費分攤。（取材自推特@StateDeptPM）

美國南韓已達成協議，解決如何分攤駐朝鮮半島美軍軍費的長久爭議。根據美國國務院發言人，新協定的效期持續到2025年，首爾當局的負擔金額會出現「有意義的增幅」。

此一突破發生在周日（7日）於華府舉行的面對面磋商，兩方的談判代表分別是美國國務院的Donna Welton和南韓的鄭恩甫（Jeong Eun-Bo）。根據美國國務院政治軍事局（Political-Military Affairs）一連串推特貼文，雙方原則同意「特別措施協定」（Special Measures Agreement）的擬議文案。

新協定尚須經過南韓國會表決通過，但不預期會遭遇重大反對。

提議內容包括南韓分攤美軍運作的軍費將有意義的增加貢獻金額。但確切條件並未透露。根據南韓國防部資料，目前約有2萬8500名美軍駐紮在南韓。

軍費問題一直是南韓與前任美國政府的爭執點。前一份軍費分攤協議在2019年年底到期。當時的美國總統川普獅子大開口，要求首爾分攤的金額增至5倍、每年支付50億美元，首爾則提議多支付13%、後面四年再視南韓軍事預算增加（第5年約13億美元），雙方差距太大致談判破局。拜登政府上台後，雙方2月重啟談判。

另外，美國和南韓也在周日表示，將自周一（8日）起定期舉行軍事演習，但大部分軍演都是沒有野外機動演習的電腦模擬。南韓合同參謀本部發表聲明說，為期9日的「純防衛性」演習會是聯合指揮所演習。

華府和首爾已減少聯合演習，希望能讓北韓重回談判桌。平壤將美韓聯合軍演視為「入侵演練」。

南韓 美國 國務院

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