我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

哈利梅根專訪播出前 英女王演說強調團結

中央社／倫敦7日專電
英國女王伊麗莎白二世偕同王室成員上電視露面，慶祝大英國協日。美聯社
英國女王伊麗莎白二世偕同王室成員上電視露面，慶祝大英國協日。美聯社

英國哈利王子和妻子梅根的獨家專訪播出前夕，英國女王伊麗莎白二世在今晚播出的大英國協日演說中表示，民眾在「試煉的時刻」必須和家人及親友維持聯繫，強調團結精神。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，預定於美國洛杉磯時間傍晚5時（英國8日凌晨1時）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，英國8日晚上在獨立電視台（ITV）播出。

在專訪播出數小時前，女王預錄的演說在英國廣播公司（BBC）大英國協日（The Commonwealth Day）特別節目播出。女王高齡99歲的丈夫菲立普親王目前仍在住院，女王在影片中特地別上度蜜月時配戴的同一枚胸針，象徵不在身旁的丈夫。

影片來源：YouTube

去年11月，女王和菲立普親王慶祝結婚73週年時，在官方公布的照片中，女王也配戴著這枚藍寶石胸針。

「每日郵報」報導，女王的演說聲音搭配她上週在溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治禮拜堂兩排大英國協旗幟中漫步的畫面。聖喬治禮拜堂也是2018年哈利與梅根舉行婚禮的地方。

雖然女王在演說中強調團結，但她的孫子、孫媳婦數小時後播出的專訪，對英國王室勢必帶來分裂。

女王演說提到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）對全世界帶來的影響，也提到利用科技消弭邊界與分歧，以及在疫情肆虐的此時此刻人與人的相互連結更顯重要。

畫面播出94歲女王和多名王室成員在疫情期間與各界人士舉行多場視訊會議，以及各國防疫、施打疫苗的景象。女王並強調全世界在打擊疫情時共同展現的「友誼、團結與成就」。查爾斯王子、妻子卡蜜拉，以及威廉王子夫婦也在節目中現身。

「天空新聞網」報導，白金漢宮至今沒有對哈利與梅根的專訪發聲，據了解，除非兩人有爆炸性發言，否則白金漢宮應該不會改變原則。

白金漢宮僅在上週「泰晤士報」（The Times）披露梅根前員工表示曾遭霸凌後，發表聲明表示相當關切這些聲稱，會調查報導提到的情況。

英國 梅根 哈利

上一則

無人機襲擊！沙國石油出口設施 遭2019年來最嚴重攻擊

下一則

梅根受訪澄清沒有收訪問費 將透露第2個孩子性別

延伸閱讀

哈利梅根專訪 CBS付授權費逾700萬元給歐普拉公司

哈利梅根專訪 CBS付授權費逾700萬元給歐普拉公司
哈利、梅根專訪將登場 英美媒體先各出奇招

哈利、梅根專訪將登場 英美媒體先各出奇招
大出意料！梅根專訪中對凱特「只說好話」？

大出意料！梅根專訪中對凱特「只說好話」？
梅根被控霸凌 受害者自嘲薩塞克斯倖存者聯盟

梅根被控霸凌 受害者自嘲薩塞克斯倖存者聯盟

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
美國第4款！AZ疫苗將申請FDA授權 默克新藥治新冠初步有效

美國第4款！AZ疫苗將申請FDA授權 默克新藥治新冠初步有效