哈利梅根專訪播出前 英女王演說強調團結

英國女王伊麗莎白二世偕同王室成員上電視露面，慶祝大英國協日。美聯社

英國哈利 王子和妻子梅根 的獨家專訪播出前夕，英國女王伊麗莎白二世在今晚播出的大英國協日演說中表示，民眾在「試煉的時刻」必須和家人及親友維持聯繫，強調團結精神。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，預定於美國洛杉磯時間傍晚5時（英國8日凌晨1時）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，英國8日晚上在獨立電視台（ITV）播出。

在專訪播出數小時前，女王預錄的演說在英國廣播公司（BBC）大英國協日（The Commonwealth Day）特別節目播出。女王高齡99歲的丈夫菲立普親王目前仍在住院，女王在影片中特地別上度蜜月時配戴的同一枚胸針，象徵不在身旁的丈夫。

影片來源：YouTube

去年11月，女王和菲立普親王慶祝結婚73週年時，在官方公布的照片中，女王也配戴著這枚藍寶石胸針。

「每日郵報」報導，女王的演說聲音搭配她上週在溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治禮拜堂兩排大英國協旗幟中漫步的畫面。聖喬治禮拜堂也是2018年哈利與梅根舉行婚禮的地方。

雖然女王在演說中強調團結，但她的孫子、孫媳婦數小時後播出的專訪，對英國王室勢必帶來分裂。

女王演說提到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）對全世界帶來的影響，也提到利用科技消弭邊界與分歧，以及在疫情肆虐的此時此刻人與人的相互連結更顯重要。

畫面播出94歲女王和多名王室成員在疫情期間與各界人士舉行多場視訊會議，以及各國防疫、施打疫苗的景象。女王並強調全世界在打擊疫情時共同展現的「友誼、團結與成就」。查爾斯王子、妻子卡蜜拉，以及威廉王子夫婦也在節目中現身。

「天空新聞網」報導，白金漢宮至今沒有對哈利與梅根的專訪發聲，據了解，除非兩人有爆炸性發言，否則白金漢宮應該不會改變原則。

白金漢宮僅在上週「泰晤士報」（The Times）披露梅根前員工表示曾遭霸凌後，發表聲明表示相當關切這些聲稱，會調查報導提到的情況。