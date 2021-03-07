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無人機襲擊！沙國石油出口設施 遭2019年來最嚴重攻擊

編譯季晶晶／綜合外電
沙烏地阿拉伯在拉斯塔努拉港的石油煉製和油庫設施。路透
沙烏地阿拉伯在拉斯塔努拉港的石油煉製和油庫設施。路透

沙烏地阿拉伯說，全球最受保護的石油設施之一周日遭遇無人機襲擊，但在密集的火箭和無人機被攔截後，原油生產不受影響。

根據沙國能源部，位於波灣海岸拉斯塔努拉港（Ras Tanura）出口設施的一處儲油庫，遭遇來自海上的無人機襲擊。一枚火箭的砲彈碎片也落在國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）員工住宅區附近。

能源部發言人說，「兩起攻擊沒有造成任何傷亡或財物損失」。另一位知情人士也說，石油產出未受影響。

沙國領導的軍事聯盟稍早說，攔截到發射自鄰國葉門的多枚火箭和多架無人機，時值沙國的兩支胡塞叛軍宣稱發動連串攻擊，共發射8枚火箭和14架載有炸彈的無人機。

這是繼2019年9月沙國一處重要加工設施和兩處油田遭襲擊、導致石油減產數日並曝露沙國油業弱點以來，針對沙國石油建設的最嚴重攻擊。胡塞叛軍宣稱那次攻擊是他們所為，雖然利雅德當局指控背後藏鏡人是伊朗。

胡塞叛軍2014年起對抗葉門得到聯合國承認的政府。沙國領導的聯軍隔年起介入，支持政府軍。但葉門內戰造成逾十萬人死亡，聯合國稱之為全球最嚴重的人道危機。

沙國的拉斯塔努拉港是全球最大油港，每日可出口650萬桶石油，將近目前全球需求的7%，因此成為世界上最受保護的石油設施。該港口有眾多大型儲油庫，供原油注入超級油輪前儲存之用。

石油 能源部 聯合國

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