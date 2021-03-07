哈利、梅根專訪將登場 英美媒體先各出奇招

哈利與梅根的電視專訪，被拿來和昔日哈利母親的震撼性訪問相提並論。圖／路透資料照片

隨著英國哈利 王子與妻子梅根 接受美國 演藝圈大姐大歐普拉的專訪，播出時間愈來愈逼近，英美兩國媒體各自發功，在英「每日郵報」找來皇室專書作者、預言哈利正在犯下跟母親黛安娜一樣的錯誤，日後必然和黛安娜一樣悔不當初後，美國「時人」也找了黛安娜生前的重要助手派屈克傑佛森來看哈利與梅根掀起的風波，他也把這事拿來跟黛安娜當年和皇室的交鋒作了對比。

派屈克傑佛森認為哈利和梅根碰上與當年黛安娜很相似的處境，本質上是一個家庭內部成員間的價值觀衝突，有些人過個很不快樂，想要找到出口，讓事情往好的方向發展，無奈彼此都是高度受矚目的名人，造成媒體介入，大打公關戰，一件簡單的事也就被扭曲成別的樣子，造成裂痕擴大，難以彌補。他認為不管如何，希望有人能夠種下修補的種子，讓不開心的雙方有機會再度和諧。

當年黛安娜面對丈夫查爾斯的不忠，長期過著寂寞、不滿的日子，皇室也沒要幫她解決，她最後也和查爾斯開始「各玩各的」生活，直到在電視訪問中坦承婚姻出狀況，鬧到伊莉莎白二世女王要求查爾斯和她離婚為止。哈利與梅根之間並不是他們的婚姻有問題，而是在皇室感到被打壓，自己的聲音不能被聽見，雖然不完全與黛安娜碰上的情形相同，不開心的程度沒有太大差益，派屈克坦言：「我相信現在兩邊都有很多不快樂的人深陷其中。」

英國八卦刊物才被梅根告上法庭，對梅根恨之入骨，在這次梅根的專訪風暴中，努力幫皇室打擊梅根，就算專訪帶來的爭議隨著時間慢慢消散，媒體還是不會放棄打臉梅根，梅根也不會停止再為自己發聲，只怕沒完沒了。