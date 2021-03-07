我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長葛謨重申拒絕辭職 呼籲等待獨立調查結果

加州法官將近2.6萬名大麻重罪 減為輕罪

以色列40%人口完成疫苗接種 餐館酒吧恢復營業

中央社耶路撒冷7日綜合外電報導
以色列已有40%人口已完成兩劑疫苗的接種，今天朝後疫情正常生活再邁出一步，餐館、酒吧和咖啡館對已接種疫苗的「綠色護照」持有者開放。(美聯社)
以色列已有40%人口已完成兩劑疫苗的接種，今天朝後疫情正常生活再邁出一步，餐館、酒吧和咖啡館對已接種疫苗的「綠色護照」持有者開放。(美聯社)

以色列已有40%人口已完成兩劑疫苗的接種，今天朝後疫情正常生活再邁出一步，餐館、酒吧和咖啡館對已接種疫苗的「綠色護照」持有者開放。

從以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）上傳臉書的影片，可以看到他在耶路撒冷一家咖啡館用甜點時說：「我們活過來了」。

去年12月展開疫苗施打計畫的以色列，目前已經有超過370萬人完成兩劑輝瑞（Pfizer）與BioNTech疫苗的接種。以色列總人口約900萬人。

以色列國內已接種第一劑疫苗者近500萬人。

以色列上月推出綠色護照計畫，允許能證明完成疫苗接種的人和曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）痊癒者，前往健身房、游泳持和其他設施，只是人數受到限制。

然而，今天重新開放餐館、酒吧等服務業更受到各界高度預期，因為這代表和許許多多以色列人日常生活息息相關的服務業恢復營運。

目前餐館只能開放客容量的75%，人數上限為100人，每張桌子必須距離2公尺

現在持有綠色護照者也可以到酒吧點杯飲料，但還不能和隔壁的陌生人聊天。因為當局規定兩個位置之間必須保留一個空位，除非客人是同住者才能坐在一起。

露天座位的餐飲則不需出具綠色護照。

好幾個月沒到教室上課的許多學生也將開始在本週重返學校；飯店舉辦活動的場所、運動設施和參拜場所也對持有綠色護照者開放，但仍有相關限制。

由於機場關閉而滯留海外的以色列人，本週也開始獲准返國，今天開放1000人入境。

以色列 疫苗 咖啡

上一則

對抗中國擴張勢力 美防長可能訪問印度

下一則

大出意料！梅根專訪中對凱特「只說好話」？

延伸閱讀

5分鐘充飽電 以色列新技術讓電動車如虎添翼

5分鐘充飽電 以色列新技術讓電動車如虎添翼
放下道德疑慮 天主教醫院：願意施打嬌生疫苗

放下道德疑慮 天主教醫院：願意施打嬌生疫苗
英格蘭通知56到59歲民眾 未來一周預約注射疫苗

英格蘭通知56到59歲民眾 未來一周預約注射疫苗
注射中國科興疫苗後釀2死 又有2港人不適送醫

注射中國科興疫苗後釀2死 又有2港人不適送醫

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰

加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步