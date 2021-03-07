緬甸華裔少女遭開棺驗屍 民眾憤慨：汙辱死者
緬甸國營媒體今天報導，當局昨天將反政變示威期間遭當街擊斃的19歲少女遺體挖出並相驗，並聲稱她並非遭安全部隊殺害，讓示威民眾更加憤慨，認為軍政府汙辱死者、扭曲真相。
緬甸2月1日發生軍事政變，掀起民間抗議浪潮。路透社報導，安全部隊3日試圖阻止反政變的示威活動期間，19歲華裔少女鄧加希（Kyal Sin）頭部遭子彈擊中，當場慘死街頭；當時她身穿印有「一切都會好起來的」（Everything will be OK）字樣的上衣。她已成了這場抗議運動的象徵性人物。
鄧加希遭開棺驗屍一事引燃反政變者新一波怒火，稱軍政府試圖掩飾鄧加希遭安全部隊殺害的事實。
國營緬甸廣播電視台（MRTV）指出，警方、一名法官和醫生們已將鄧加希的遺體從墳墓中挖出，並相驗遺體。
當局表示，相驗人員在鄧加希的後腦發現一處穿刺傷，並發現腦部有一塊長1.2公分寬0.7公分的鉛塊，稱這與警方使用的子彈彈頭不同。
MRTV表示，警方當時與抗議民眾面對面，但鄧加希的傷口卻是在後腦，殺害鄧加希的物體可能是由發射點38口徑子彈的手槍射出。
MRTV說：「因此，可以推測是那些不想要穩定的人執行這場暗殺。」
反政變民眾在社群媒體上形容當局開棺驗屍一舉是進一步羞辱鄧加希和她的家人，目的在於對發生的事做出不實陳述。
軍方發言人並未接聽尋求置評的電話。路透社暫時無法聯繫上警方取得評論。
MRTV表示，當局有徵詢鄧加希家屬意見，詢問是否可以將遺體挖出，但並未說明家屬最後是否有點頭同意。路透社目前也無法聯繫上鄧加希的家人。
3日在瓦城（Mandalay）示威現場的抗議民眾表示，鄧加希遭殺害的當下，他們正遭到實彈攻擊。
路透社公布的照片顯示，鄧加希遭到殺害前，頭部一度背向安全部隊。
居民表示，鄧加希的遺體昨天在軍警戒護下遭一群人挖出，現場禁止民眾靠近。驗屍結束後，鄧加希的墳墓遭水泥封住，今天現場還遺留染血的橡膠鞋、手套和塑料手術衣。
緬甸軍警白天鎮壓示威者，晚上也不平靜。第一大城仰光軍警今晚在多處對民宅開槍，並在路上到處逮人。人權團體表示，軍警將1500人列為逮捕對象。
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