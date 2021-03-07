緬甸華裔少女遭開棺驗屍 民眾憤慨：汙辱死者

緬甸國營媒體今天報導，當局昨天將反政變示威期間遭當街擊斃的19歲少女遺體挖出並相驗，並聲稱她並非遭安全部隊殺害，讓示威民眾更加憤慨。圖為19歲少女鄧加希的葬禮。(美聯社)

緬甸 國營媒體今天報導，當局昨天將反政變示威期間遭當街擊斃的19歲少女遺體挖出並相驗，並聲稱她並非遭安全部隊殺害，讓示威民眾更加憤慨，認為軍政府汙辱死者、扭曲真相。

緬甸2月1日發生軍事政變，掀起民間抗議浪潮。路透社報導，安全部隊3日試圖阻止反政變的示威活動期間，19歲華裔 少女鄧加希（Kyal Sin）頭部遭子彈擊中，當場慘死街頭；當時她身穿印有「一切都會好起來的」（Everything will be OK）字樣的上衣。她已成了這場抗議運動的象徵性人物。

鄧加希遭開棺驗屍一事引燃反政變者新一波怒火，稱軍政府試圖掩飾鄧加希遭安全部隊殺害的事實。

國營緬甸廣播電視台（MRTV）指出，警方、一名法官和醫生們已將鄧加希的遺體從墳墓中挖出，並相驗遺體。

當局表示，相驗人員在鄧加希的後腦發現一處穿刺傷，並發現腦部有一塊長1.2公分寬0.7公分的鉛塊，稱這與警方使用的子彈彈頭不同。

MRTV表示，警方當時與抗議民眾面對面，但鄧加希的傷口卻是在後腦，殺害鄧加希的物體可能是由發射點38口徑子彈的手槍射出。

MRTV說：「因此，可以推測是那些不想要穩定的人執行這場暗殺。」

反政變民眾在社群媒體 上形容當局開棺驗屍一舉是進一步羞辱鄧加希和她的家人，目的在於對發生的事做出不實陳述。

軍方發言人並未接聽尋求置評的電話。路透社暫時無法聯繫上警方取得評論。

MRTV表示，當局有徵詢鄧加希家屬意見，詢問是否可以將遺體挖出，但並未說明家屬最後是否有點頭同意。路透社目前也無法聯繫上鄧加希的家人。

3日在瓦城（Mandalay）示威現場的抗議民眾表示，鄧加希遭殺害的當下，他們正遭到實彈攻擊。

路透社公布的照片顯示，鄧加希遭到殺害前，頭部一度背向安全部隊。

居民表示，鄧加希的遺體昨天在軍警戒護下遭一群人挖出，現場禁止民眾靠近。驗屍結束後，鄧加希的墳墓遭水泥封住，今天現場還遺留染血的橡膠鞋、手套和塑料手術衣。

緬甸軍警白天鎮壓示威者，晚上也不平靜。第一大城仰光軍警今晚在多處對民宅開槍，並在路上到處逮人。人權團體表示，軍警將1500人列為逮捕對象。