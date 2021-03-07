我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅：合作清單就在眼前 盼美解除不合理限制

公眾場合是否禁穿罩袍遮住全臉 瑞士舉行公投

梅根被控霸凌 受害者自嘲薩塞克斯倖存者聯盟

中央社倫敦7日專電
英國哈利王子(右)和妻子梅根的獨家專訪即將播出，據稱遭她霸凌的工作人員也表示將爆料。(美聯社)
英國哈利王子(右)和妻子梅根的獨家專訪即將播出，據稱遭她霸凌的工作人員也表示將爆料。(美聯社)

英國哈利王子和妻子梅根的獨家專訪即將播出，梅根自稱「準備好一吐為快」，但據稱遭她霸凌的工作人員也表示，很高興「終於能說出真相」，並自嘲被害者可以組成「薩塞克斯倖存者俱樂部」。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪預定今天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，明天晚上在英國獨立電視台（ITV ）播出。

梅根在預告片中表示「我準備好一吐為快了」，還說能接受專訪「真是一種解脫」。

但在專訪播出之前，梅根這週被捲入「霸凌門」，多名前員工出面指控遭她霸凌。白金漢宮表示將展開調查，約訪工作人員。

「每日郵報」報導，哈利和梅根據稱導致多名工作人員身心俱疲，「有一名女性員工因為他們而崩潰」，另有一名員工被「完全擊垮」。

一名工作人員還半開玩笑地自嘲說，受害者可以組成「薩塞克斯倖存者俱樂部」。部分遭到霸凌的人認為，這段過往已經令他們產生創傷後壓力症候群。

另外，儘管哈利在專訪預告片中表示，他擔心「歷史會重演」，意指他的母親黛安娜王妃36歲時因狗仔跟拍而在巴黎發生車禍、香消玉殞一事。

但「每日郵報」報導，哈利和梅根接受專訪的CBS，就是在2004年刊出黛妃2張垂死照片，引發一連串爭議的電視台，當年的節目工作人員，也已成為頗具影響力的CBS新聞負責人。

黛妃在1997年逝世後，各家媒體為表尊重，刊登的車禍現場照片都沒有黛妃的身影。然而，CBS的「48小時調查」特輯節目卻在2004年披露2張照片，可以看到失去意識的黛妃躺在車後座，引發眾怒。

CBS新聞的負責人、現年69歲的茲林斯基（Susan Zirinsky）當年就是「48小時調查」的工作人員，也是CBS的傳奇人物。

哈利的舅舅史賓塞（Earl Spencer）當年曾譴責CBS，對他們刊出黛妃彌留照片感到「震驚且噁心」。

英國王室工作人員表示，女王不會收看兩人專訪。英國首相強生（Boris Johnson）今天在倫敦一所疫苗中心受訪時表示：「我當然對全世界的各種新聞都很感興趣，但播出時間在我們這裡很晚了（英國8日凌晨1時），我大概會錯過吧。」

媒體追問他是否會把節目錄下來看，強生說：「應該不會，我們現在關注的是疫苗接種還有振興經濟。」

梅根 哈利 黛妃

上一則

英格蘭通知56到59歲民眾 未來一周預約注射疫苗

延伸閱讀

哈利梅根專訪將播出 英王室集合亮相似展現團結

哈利梅根專訪將播出 英王室集合亮相似展現團結
英王室人員揚言護主 稱梅根專訪為馬戲團表演

英王室人員揚言護主 稱梅根專訪為馬戲團表演
梅根、哈利專訪變美英媒體戰 英媒護王室反嗆好萊塢

梅根、哈利專訪變美英媒體戰 英媒護王室反嗆好萊塢
哈利梅根專訪 CBS付授權費逾700萬元給歐普拉公司

哈利梅根專訪 CBS付授權費逾700萬元給歐普拉公司

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步