梅根被控霸凌 受害者自嘲薩塞克斯倖存者聯盟

英國哈利王子(右)和妻子梅根的獨家專訪即將播出，據稱遭她霸凌的工作人員也表示將爆料。(美聯社)

英國哈利 王子和妻子梅根 的獨家專訪即將播出，梅根自稱「準備好一吐為快」，但據稱遭她霸凌的工作人員也表示，很高興「終於能說出真相」，並自嘲被害者可以組成「薩塞克斯倖存者俱樂部」。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪預定今天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，明天晚上在英國獨立電視台（ITV ）播出。

梅根在預告片中表示「我準備好一吐為快了」，還說能接受專訪「真是一種解脫」。

但在專訪播出之前，梅根這週被捲入「霸凌門」，多名前員工出面指控遭她霸凌。白金漢宮表示將展開調查，約訪工作人員。

「每日郵報」報導，哈利和梅根據稱導致多名工作人員身心俱疲，「有一名女性員工因為他們而崩潰」，另有一名員工被「完全擊垮」。

一名工作人員還半開玩笑地自嘲說，受害者可以組成「薩塞克斯倖存者俱樂部」。部分遭到霸凌的人認為，這段過往已經令他們產生創傷後壓力症候群。

另外，儘管哈利在專訪預告片中表示，他擔心「歷史會重演」，意指他的母親黛安娜王妃36歲時因狗仔跟拍而在巴黎發生車禍、香消玉殞一事。

但「每日郵報」報導，哈利和梅根接受專訪的CBS，就是在2004年刊出黛妃 2張垂死照片，引發一連串爭議的電視台，當年的節目工作人員，也已成為頗具影響力的CBS新聞負責人。

黛妃在1997年逝世後，各家媒體為表尊重，刊登的車禍現場照片都沒有黛妃的身影。然而，CBS的「48小時調查」特輯節目卻在2004年披露2張照片，可以看到失去意識的黛妃躺在車後座，引發眾怒。

CBS新聞的負責人、現年69歲的茲林斯基（Susan Zirinsky）當年就是「48小時調查」的工作人員，也是CBS的傳奇人物。

哈利的舅舅史賓塞（Earl Spencer）當年曾譴責CBS，對他們刊出黛妃彌留照片感到「震驚且噁心」。

英國王室工作人員表示，女王不會收看兩人專訪。英國首相強生（Boris Johnson）今天在倫敦一所疫苗中心受訪時表示：「我當然對全世界的各種新聞都很感興趣，但播出時間在我們這裡很晚了（英國8日凌晨1時），我大概會錯過吧。」

媒體追問他是否會把節目錄下來看，強生說：「應該不會，我們現在關注的是疫苗接種還有振興經濟。」