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英格蘭通知56到59歲民眾 未來一周預約注射疫苗

中央社倫敦7日綜合外電報導
英格蘭國民保健署（NHS）已邀請56歲到59歲的人在未來一周預約接種疫苗。(美聯社)
英格蘭國民保健署（NHS）已邀請56歲到59歲的人在未來一周預約接種疫苗。(美聯社)

英國英格蘭國民保健署（NHS）已邀請56歲到59歲的人在未來一周預約接種疫苗，給其中85萬人的通知信件從6日開始送達，另外的85萬人將在8日收到。

國民保健署在今天發出的電子郵件聲明中表示：「最新的邀請是在逾80%的65歲到69歲民眾接受注射後發出的。」

「國民保健署人員已經為全英格蘭超過1800萬人接種疫苗，意味著超過1/3的成年人已經接種這種救命的疫苗注射。」

英國醫療監管機構4日表示，將快速批准2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫苗，而已獲授權疫苗的製造商將不需要新的長期臨床試驗，來證明改造後的疫苗有效。

有人擔心有些變種病毒可能會降低第一代疫苗的效力，例如在南非和巴西首度發現的變種病毒，疫苗製造商正在尋求調整疫苗。

英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA）表示，這種方法是基於季節性流感疫苗採用的「經過反覆測試和檢驗」監管過程，每年都需要調整疫苗，來對抗新的病毒株。

另外，如果批准的疫苗在未來需要調整，只要製造商提供有效性和安全性的「有力證據」，將可避免冗長臨床研究。

流感疫苗 變種病毒 英國

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