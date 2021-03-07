英王室人員揚言護主 稱梅根專訪為馬戲團表演

哈利與梅根。 路透資料照片

英國 王室的工作人員表示，女王不會收看哈利 與梅根 專訪。他們並稱，這場專訪根本是一場「馬戲團表演」，揚言若英國王室被攻擊，將揭露兩人更多真面目。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪預定今天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，明天晚上在英國獨立電視台（ITV ）播出。

「每日郵報」報導，美國的播出時間是英國8日凌晨1時，工作人員預料會熬夜看專訪，在早餐時對女王簡報，查爾斯王子也會分別收到簡報。

歐普拉是哈利與梅根的摯友，2018年曾出席兩人婚禮，據稱目前也是他們在加州的鄰居。哈利與梅根將在訪談中說明為何要拋棄英國，遠赴加州展開新生活。梅根在預告片中表示「我準備好一吐為快了」，還說能接受專訪「真是一種解脫」。

然而，由於哈利的祖父、女王高齡99歲的丈夫菲立普親王仍在住院，專訪播出的時機令人詬病。

專訪播出前，「泰晤士報」（The Times）上週搶先報導多名王室工作人員出面指控梅根霸凌，表示有2人被她逼得離職，並稱梅根對待不和她心意的員工十分尖酸刻薄。白金漢宮對此表示關切，表示將展開調查。梅根方面則是全盤否認。

「泰晤士報」今天報導，王室工作人員表示，女王會忽略這場專訪，繼續履行王室職務，展現王室成員「只專注於大事」，不會和哈利與梅根打這場儼然「越來越有毒的」公關戰。

王室工作人員也稱，哈利和梅根顯然是想要「開戰」，並表示若兩人在訪問中攻擊了特定某個人，工作人員將出面還擊。

消息人士指控哈利與梅根小看了王室職責，「（王室的）整體氛圍是：大家可不可以閉嘴，讓我們專注在每天的日常工作上」。

親近女王的消息人士表示，女王未來幾天的行程將會增加，讓大眾知道真正該關注的焦點在哪裡。他表示：「下週將看到女王陛下有許多工作要做，我不認為應該期待女王熬夜去看專訪，她不會看的。」

消息人士表示：「星期一應該關注的事情是什麼？是孩童要返校、是疫苗計畫的成效，王室有許多大事要關注，而不是這場歐普拉和薩塞克斯的馬戲團表演。」

梅根的朋友透露，她將在專訪中指控王室高層工作人員忽略自己心理狀態不佳的種種跡象。友人表示：「梅根有時候很難伺候，但她的心理狀態也很糟，我認為王室攻擊這一點很危險。」

王室上週罕見表示要調查梅根涉嫌霸凌，消息人士表示：「最糟的部分還沒揭露，有些故事還沒被說出來。我這週和一些人有過流淚的對話。」

另一人表示：「（哈利與梅根）他們這是在玩火，賭注非常高，因為很多事情還沒浮出檯面。」