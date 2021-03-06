不耐防疫封鎖影響生計 維也納街頭千人抗議

維也納6日有數千人走上街頭，為最新一波反新肺防疫限制的示威行動。（Getty Images）

維也納今天有數千人走上街頭，為最新一波反2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫 限制的示威行動。奧地利警方表示，有幾人因違反公共秩序法與防疫規定被逮捕。

法新社報導，抗議人群穿過首都維也納市中心，前往極右派奧地利自由黨（FPOe）號召集會的一處公園，許多人都未戴口罩或遵守社交距離規定。

奧地利最近一波的封鎖令在上個月鬆綁，學校恢復上課，商店再度營業，博物館也重新開放。

但對於有些仍然實施的限制，示威者發聲反對，包括餐廳、咖啡館關閉，以及學童必須接受篩檢才能參與面授課程。

示威者舉著牌子、高喊口號，要求奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）下台。

抗議群眾對媒體也有明顯敵意，以「說謊媒體」（Luegenpresse）用辭嗆聲。

奧媒報導，一如早前的反封鎖抗議活動，參與示威者還包括一些極右翼分子，包括已被定罪的新納粹分子庫塞爾（Gottfried Kuessel）也出現在示威人群中。

警方說，抗議活動結束時，一些人還不肯解散，因而被逮捕。

奧地利此類示威活動近幾個月來愈來愈常見，民眾已厭倦了持續實施的封鎖措施對日常生活和生計所帶來的影響。

然而，奧地利每日新增確診人數最近數周來一直在攀升，今天通報新增確診超過2500例。美國 約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站數據顯示，當地累計確診數達47萬2871人，總病故案例也達8694人。

奧地利衛生部長安修柏（Rudolf Anschober）表示，更具傳染力的英國變種病毒 株是目前奧地利主要的病毒種類，境內目前的基本傳染數（basic reproduction number, R0）為1.23，高於原病毒株。R0值愈大代表傳染愈難控制，大於1時，傳染病原會呈現指數增加，成為流行病。